Πέθανε ο Στέλιος Βαμβακάρης

Ο συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Στέλιος Βαμβακάρης, γιος του πατριάρχη του ρεμπέτικου, Μάρκου Βαμβακάρη, πέθανε σήμερα σε ηλικία 72 ετών. Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 20 Ιουνίου στο Γ' Νεκροταφείο.

Ο Στέλιος Βαμβακάρης υπήρξε επαγγελματίας μουσικός από την ηλικία των δώδεκα ετών στο πλευρό του πατέρα του Μάρκου, και συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς του ρεμπέτικου, όπως οι: Παπαϊωάννου, Τσιτσάνης, Παγιουμτζής και Περπινιάδης, καθώς και με εκπροσώπους της λαϊκής και έντεχνης μουσικής σκηνής, όπως οι: Γιώργος Ζαμπέτας, Καίτη Γκρέυ, Βίκυ Μοσχολιού, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Σωτηρία Μπέλλου, Παύλος Σιδηρόπουλος, Νίκος Ξυλούρης, Γιώργος Νταλάρας.

Εκτός από τη δουλειά του στο λαϊκό τραγούδι, ήταν από τους πρωτοπόρους μουσικούς που ασχολήθηκαν με τις κοινές ρίζες των αμερικάνικων μπλουζ και του μπουζουκιού. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά κουρδίσματα του τρίχορδου μπουζουκιού, τα λεγόμενα καραντουζένια έγραψε τραγούδια με αυστηρά προσωπικό στυλ που μοιάζουν με ένα ιδιαίτερο κράμα πειραιώτικου ρεμπέτικου και μπλουζ. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1988 ηχογράφησε με τον Louisiana Red το άλμπουμ «Το μπλουζ συναντά το Ρεμπέτικο». Το 1994 έγραψε μουσική για τον δίσκο «Ρομαντικοί Παραβάτες - Η Φαντασία στην Εξουσία» ο οποίος ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο ήχο του.

Η καλλιτεχνική αξία του ιδιαίτερου ύφους της μουσικής του έχει αναγνωριστεί και από τη διεθνή μπλουζ κοινότητα. Σε Φεστιβάλ στη πόλη Φάλον (Σουηδία) έπαιξε μαζί με τον Τζον Λι Χούκερ και το 2003, στο Φεστιβάλ World Got The Blues στο Λονδίνο με τον Taj Mahal και την Cesaria Evora. To 2010 έπαιξε στο Palais des Beaux Arts στο Βέλγιο μπροστά σε δύο χιλιάδες άτομα στο Φεστιβάλ Balkan Trafik.

Ταξίδεψε σε πολλές χώρες του κόσμου όπου παρουσίασε τα τραγούδια του αλλά και τραγούδια του πατέρα του Μάρκου. Είχε συνθέσει μουσική για τον κινηματογράφο, όπως για την ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου «Μια μέρα τη νύχτα». Πολλά αξιόλογα τραγούδια του, σε στίχους δικούς του, του πατέρα του αλλά και σημαντικών ποιητών και στιχουργών όπως ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και ο Λευτέρης Χαψιάδης δεν έχουν κυκλοφορήσει στη δισκογραφία.

Ένα φως αναζητώ, να νικήσω το σκοτάδι,

και η μέρα που θα έρθει, να μου φέρει ένα χάδι,

και τη μέρα που θα έρθει, να τη νιώσω μ' ένα χάδι.

Σ. Βαμβακάρης