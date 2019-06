Αλληλογραφία του Λέοναρντ Κοέν πωλήθηκε έναντι 1,2 εκατ. δολαρίων

Ερωτική αλληλογραφία του Λέοναρντ Κοέν και της Μαριάν Ίλεν πωλήθηκε σε δημοπρασία, σε πενταπλάσια τιμή από την αρχικά εκτιμώμενη. Στη δημοπρασία του Οίκου Christie’s, οι επιστολές προς την Μαριάν Ιλέν πωλήθηκαν συνολικά έναντι 1,2 εκατ. δολαρίων.

Η σχέση τους, ήταν πηγή έμπνευσης για κλασικά τραγούδια του τραγουδιστή, συνθέτη και ποιητή Λέοναρντ Κόεν, όπως τα «Bird on a Wire», «Hey, That’s No Way to Say Goodbye» και «So Long, Marianne».

Έζησαν μαζί στην Ύδρα τη δεκαετία του ’60 -περίοδο που αποδείχθηκε ιδιαίτερα παραγωγική για τον νεαρό Καναδό ποιητή, στην ηλικία των 20 ετών.

Η επιστολή που πωλήθηκε ακριβότερα ήταν εκείνη που ο Κοέν, έγραψε το 1960 και στην οποία περιγράφει ότι ήταν «μόνος με άπειρα λεξικά γλώσσας». Η επιστολή πωλήθηκε έναντι 75.000 δολαρίων –πολύ παραπάνω από την αρχική εκτιμώμενη τιμή των 13.000 δολαρίων.

Ένα γράμμα του 1964 με το παράπονο του Κοέν ότι είναι «διάσημος αλλά κενός» αγοράστηκε έναντι 46.000 δολαρίων.

«Τραγούδησα στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά χθες το βράδυ» αποκαλύπτει ο Κοέν σε επιστολή που έστειλε στη Μαριάν τον Φεβρουάριο του 1967. Μετά από χρόνια παλεύοντας ως ποιητής και μυθιστοριογράφος, στα μέσα της δεκαετίας του ’60 αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική. Είχε τη στήριξη της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τζούντι Κόλινς, η οποία έγραψε το «Suzanne» με μεγάλη επιτυχία και το πρώτο του άλμπουμ «Songs of Leonard Cohen, το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1967. Η επιστολή είναι γραμμένη σε επιστολόχαρτο του Penn Hotel και κατά τη διάρκεια παραμονής εκεί ο Κοέν έγραψε το «Hey, That’s No Way to Say Goodbye».

Η Μαριάν Ιλέν πέθανε στην πατρίδα της, στο Όσλο της Νορβηγίας, τον Ιούλιο του 2016 σε ηλικία 81 ετών. Ο Λέοναρντ Κοέν πέθανε λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους σε ηλικία 82 ετών.

Σύμφωνα με το CBC News, οι επιστολές πωλήθηκαν από την οικογένεια της Ιλέν και οι ταυτότητες των αγοραστών δεν αποκαλύφθηκαν.

Εκτός από τα ερωτικά γράμματα, μία ιταλική μπρούτζινη καμπάνα του 15ου ή 16ου αιώνα, που κοσμούσε μία σκάλα του σπιτιού της Μαριάν στην Ύδρα, προτού μετακομίσει στο σπίτι του Λέοναρντ Κοέν, και η οποία αποτέλεσε έμπνευση για το τραγούδι του «Anthem» του 1992, πωλήθηκε 107.000 δολάρια.