arisandmartha: «…Μας έλκει ο ρυθμός, το παράδοξο και το άγνωστο, το αδιόρατο χιούμορ…»

Το έργο «Lucy. tutorial for a ritual» παρουσιάζουν οι arisandmartha στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών, στον Χώρο Ε της Πειραιώς 260, στις 27 και 28 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.

Το χορογραφικό δίδυμο arisandmartha –που συνθέτουν οι Άρης Παπαδόπουλος και Μάρθα Πασακοπούλου- κατάφερε να ξεχωρίσει ήδη από την πρώτη του δουλειά, «touching.just», που επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στην πλατφόρμα χορού Aerowaves 2018. Οι δύο νέοι δημιουργοί έχουν ήδη διανύσει μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα περιεκτική πορεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη.





Το «Lucy. Tutorial for a ritual» ερευνά το τι μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο τελετουργικό, μεταφέροντας το κοινό σ’ έναν κόσμο μεταιχμιακό, όπου τα πάντα αποκτούν σημασία γιατί απλώς βρίσκονται εκεί. Το έργο δανείζεται τον τίτλο του από τον αμφιλεγόμενο, διάσημο σκελετό αυστραλοπίθηκου που ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία το 1974.«Μήπως από το ψεύτικο φτάνουμε σε κάτι αληθινό;» αναρωτιούνται οι δημιουργοί, που μίλησαν μαζί μας.

«Η νέα μας δουλειά με τίτλο “Lucy. tutorial for a ritual”, αποτελεί απόπειρα ενός ψευδο-τελετουργικού, το οποίο δανείζεται την αποσπασματική δομή του tutorial και λειτουργεί ως συντόμευση για να φτάσουμε σε κάτι άγνωστο, ανώτερο, άυλο. Στοιχεία που φωτίζονται στο έργο είναι η ανθρώπινη προσπάθεια να φτάσει κάτι πέρα από τη λογική και τα δεδομένα πλαίσια κατανόησης, το σχόλιο για τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η προσπάθεια σήμερα -minimum effort, maximum result, το ζήτημα της πίστης σε κάτι και ο ρόλος της αυθυποβολής -fake it, fake it, till you make it-, και ποιότητες που έχουν να κάνουν με την αμφισημία, το παράδοξο και το ψευδές».

«Lucy. tutorial for a ritual» - λίγα λόγια σας για την επιλογή του συγκεκριμένου τίτλου;

«Ο τίτλος δανείζεται το όνομα του διάσημου αυστραλοπίθηκου “Lucy”, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1974 στην Αιθιοπία και είναι μια αναφορά στο εύρημα-έναυσμα το οποίο ενεργοποιεί το τελετουργικό μιας ανασκαφής. Η προσωποποίηση και η ονοματοδοσία του ευρήματος, του απέδωσε τα ψευδή χαρακτηριστικά ενός σούπερσταρ. Ταυτόχρονα, λειτουργεί συμβολικά ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ανθρώπου και ζώου (πιθήκου), ενώ για εμάς λειτουργεί μεταφορικά και ως μεταιχμιακή κατάσταση, βασικό χαρακτηριστικό της τελετουργίας.

Η τελετουργία και τα θραύσματα των τελετουργικών πρακτικών που εμφανίζονται στο έργο, περνούν μέσα από το πρίσμα του tutorial, ως εργαλείο και ταυτόχρονα ως συντόμευση, μια χωρίς κόπο απόπειρα επίτευξης του τελικού σκοπό τους».

«Ξεκινήσαμε να πειραματιζόμαστε και να δουλεύουμε μαζί από το 2015, ενώ παράλληλα διατηρούμε ανεξάρτητες καλλιτεχνικές πορείες και συνεργασίες. Στην κοινή μας δουλειά, φέρνουμε σε συζήτηση τα προσωπικά ενδιαφέροντα και την αισθητική του καθενός στην περιοχή του χορού, της performance και του site specific. Παραμένουμε ευέλικτοι και ανοιχτοί στη διπλή ιδιότητα του χορευτή-δημιουργού και με κάθε νέα σκηνική απόπειρα συνύπαρξης, εξετάζουμε και επαναπροσδιορίζουμε το κοινό έδαφος που έχουμε κατακτήσει».

«Εμπνεόμαστε από την εικονογραφία της καθημερινότητάς μας και αντλούμε από τη φαντασία, τις πρακτικές και τις εμπειρίες του παρελθόντος μας. Μας έλκει ο ρυθμός, το παράδοξο και το άγνωστο, το αδιόρατο χιούμορ που υποβόσκει κάτω από τα πράγματα και η αμφισημία στα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιούμε».

«Τα σχέδια για το μέλλον περιλαμβάνουν παρουσιάσεις και προώθηση της δουλειάς μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και χρόνο για προσωπική ανατροφοδότηση και έρευνα».

Ιδέα-χορογραφία-ερμηνεία: arisandmartha | Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα Πασακοπούλου, σύμβουλος δραματουργίας: Αναστάσιος Κουκουτάς, σχεδιασμός ήχου-πρωτότυπη μουσική: Μαρία Σιδέρη, σχεδιασμός σκηνικού χώρου-ενδυματολογία: Δήμητρα Λιάκουρα και Περικλής Πραβήτας.