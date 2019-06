Επτά μαθήματα ζωής από το Ironman

του Ευθύμη Παπαδόπουλου

Senior trainer ICAP People Solutions

Το Ironman είναι το πιο γνωστό brand στο χώρο του Τριάθλου παγκοσμίως και ένα από τα πιο απαιτητικά μονοήμερα αθλητικά γεγονότα αντοχής στον κόσμο. Υπάρχουν 2 κατηγορίες αγώνα: το full Ironman και το “Ironman 70.3”. Το δεύτερο περιλαμβάνει κολύμβηση 2 χλμ, ποδήλατο 90 χλμ και τρέξιμο 21,1 χμ το ένα μετά το άλλο.

Για να πάρει κάποιος το μετάλλιο του “Ironman 70.3” πρέπει να κάνει και τα τρία αθλήματα σε χρόνο λιγότερο από 8 ώρες και 30 λεπτά. Δεν είναι περίεργο ότι ο όρος "ironman" έχει γίνει συνώνυμο της υπεράνθρωπης προσπάθειας!

Την Κυριακή 14 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία, ο πρώτος αγώνας “Ironman 70.3” που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Είχα την τιμή να συμμετάσχω και να τερματίσω, μετά από μια επίπονη αλλά και στοχευμένη προετοιμασία 6 μηνών περίπου, με προπονήσεις διάρκειας 10-12 ωρών την εβδομάδα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, όχι μόνο ο αγώνας αυτός καθαυτός αλλά και όλη η περίοδος της προετοιμασίας και όλες οι μεταβάσεις, σωματικές και ψυχολογικές, τις οποίες περνάει κάποιος που έχει βάλει έναν τόσο μεγαλεπήβολο στόχο. Η σκέψη του τερματισμού και του μεγαλοπρεπέστατου μεταλλίου στο στήθος είναι κάτι που σου δίνει δύναμη στη διάρκεια μιας 4ωρης προπόνησης στο κρύο, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι ο πόνος εξαφανίζεται!

Μέσα σε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα που ζούμε, με πάρα πολλές προσωπικές, επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεις χρόνο για προπόνηση κάθε μέρα, πολλές φορές και διπλές προπονήσεις, μετά τη δουλειά! Πόσο πρέπει κάποιος να είναι αποφασισμένος και εστιασμένος, πόση αυτοπειθαρχία πρέπει να έχει ώστε να ανταποκριθεί στην πολλή δύσκολη προετοιμασία μηνών που απαιτεί η πρόκληση ενός “Ironman 70.3”. Κάποιοι άνθρωποι εξαντλούνται μόνο από την ιδέα! Μάλιστα, κάποιοι μπορεί να σε πουν και τρελό…

Γιατί όμως να μπει κάποιος σε μια τέτοια επίπονη διαδικασία; Για να ικανοποιήσει μόνο το «εγώ» του, τη φιλαρέσκειά του; Τι προσφέρει η προετοιμασία και η συμμετοχή σε έναν, ομολογουμένως, εξοντωτικό αγώνα;

Προσωπικά, μετά από συμμετοχή σε 2 Μαραθωνίους και 2 αγώνες τριάθλου απόστασης “Ironman 70.3”, μπορώ να πω ότι έχουν συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην προσωπική μου ανάπτυξη.

Χωρίς να θέλω να επεκταθώ σε τεχνικά θέματα, θα αναφέρω μερικά σημεία στα οποία η ενασχόλησή μου με τα αθλήματα αντοχής, και ειδικά με το τρίαθλο, με έχουν βοηθήσει τα τελευταία χρόνια:

1. Να έχω ένα Όραμα-Στόχο έξω από το Comfort Zone μου

Οι άνθρωποι σπάνια μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο χωρίς να γνωρίζουν πού κατευθύνονται. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη προσπάθεια στην επαγγελματική και προσωπική μας ζωή. Αν δεν ξέρεις πού κατευθύνεσαι, τότε δεν ξέρεις πού θα πας. Και μη φοβηθείς να πας σε νέα, άγνωστα μέρη…μόνο έτσι, θα δοκιμάσεις τον εαυτό σου και θα εξελιχθείς. Παίζοντας στα σίγουρα δεν θα σε οδηγήσει κάπου!

2. Να έχω Στρατηγική σε ότι κάνω

Πολλές φορές ξεκινάμε δραστηριότητες ή projects χωρίς καμία πραγματική στρατηγική. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως απογοήτευση μετά από λίγο καιρό και εν τέλει αποτυχία. Είναι σημαντικό, αφού βάλεις το Στόχο, να έχεις Στρατηγική ώστε να προετοιμαστείς για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσεις.

3. Ότι δεν μετριέται, δεν γίνεται

Για να «τελειώσεις τη δουλειά» δεν αρκεί να είσαι αποτελεσματικός και παραγωγικός. Η καθημερινή πρόοδος εξαρτάται από το να υπάρχει μια μέθοδος μέτρησης και εργαλεία που μπορούν να μετρήσουν όλα όσα κάνεις. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε ποιες δραστηριότητες καταλαμβάνουν τον περισσότερο χρόνο και πώς μπορούν να βελτιωθούν οι επιδόσεις μας, πού ξοδεύουμε τον περισσότερο χρόνο και πώς μπορούμε να γίνουμε πιο αποδοτικοί και παραγωγικοί σε ότι κάνουμε.

4. Συνεχή και στοχευμένη Εξάσκηση και «Προπόνηση»

Για να φτάσεις σε ένα επίπεδο να είσαι ανταγωνιστικός και να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες ενός απαιτητικού αγώνα (ή μιας οποιασδήποτε σημαντικής πρόκλησης) πρέπει να προπονηθείς πολλές ώρες και να αναπτύξεις αλλά και βελτιώσεις δεξιότητες. Και στον προσωπικό τομέα αλλά και στον επαγγελματικό, για να κατακτήσεις σε έναν ικανοποιητικό βαθμό μια νέα δεξιότητα, πρέπει να εκπαιδευτής και να εξασκηθείς, καταρχάς σε ένα «ελεγχόμενο» περιβάλλον, για να μην «κάψεις» πολλές ευκαιρίες και στη συνέχεια, αφού αποκτήσεις αυτοπεποίθηση, να μπεις στον πραγματικό «στίβο μάχης» δυνατά!

5. Να εμπιστεύομαι τους ειδικούς – η σημασία του Coach

Ένα αστείο που λέγεται στους κόλπους των τριαθλητών είναι «κάνω τρίαθλο γιατί δε μου έφτανε να είμαι άσχετος σε ένα μόνο άθλημα». Η αλήθεια είναι ότι τα τρία αθλήματα απαιτούν την ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων, αφού ενεργοποιούν άλλους μυς του σώματος το καθένα. Αυτό σημαίνει ότι ένας τριαθλητής πρέπει να εξασκείται στο κάθε άθλημα αναλογικά με τις απαιτήσεις του αθλήματος. Π.χ. η απόσταση των 21 χμ στο τρέξιμο δεν έχει καμία σχέση με 21 χμ στο ποδήλατο, σε όρους καταπόνησης του σώματος και αποδοτικότητας. Ένας ειδικός προπονητής θα αξιολογήσει την φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι και θα εκπονήσει ένα πρόγραμμα ειδικά για εσένα, για τις ανάγκες του οργανισμού και με βάση τους στόχους σου. Θα σε παρατηρεί, θα μετράει τις επιδόσεις σου στην προπόνηση και θα κάνει ανάλογες διορθωτικές κινήσεις. Γιατί εκτός από ειδικός στα αθλήματα του τριάθλου, μπορεί να σε παρατηρεί, κάτι που κανένας δε μπορεί να το κάνει μόνος του…

6. Πώς να αντιδρώ όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλω – Go with the flow

Πολλές φορές, οι προπονήσεις «δεν βγαίνουν» είτε λόγω σωματικής είτε λόγω ψυχολογικής κούρασης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (π.χ. πέρυσι το Δεκέμβριο είχα τόση δουλειά, που έκανα σχεδόν τις μισές προπονήσεις τις καθημερινές από αυτές που έπρεπε). Επειδή δεν είμαι επαγγελματίας τριαθλητής αλλά ένας ερασιτέχνης που αγαπάει το άθλημα, καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν δύσκολες ημέρες ή/και περίοδοι, που δεν θα πηγαίνουν όλα όπως τα σχεδίασα. Το θέμα είναι να μείνεις στο πλάνο, να μη χάσεις το Όραμα-Στόχο και να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Αυτό μου έχει δώσει πολλά μαθήματα αυτό-πειθαρχίας και αφοσίωσης, η οποία φαίνεται στις δύσκολες στιγμές και όχι όταν όλα πάνε καλά!

7. Η δύναμη είναι στο μυαλό!

Κάτι που έχω μάθει καλά στο τρίαθλο είναι ότι στο τέλος της ημέρας, όσο και να εξασκηθώ ή προπονηθώ, από μόνο του αυτό δε θα με βοηθήσει να πετύχω αν δεν ξεπεράσω τους φόβους μου και αν δεν έχω ισχυρή θέληση να επιτύχω το στόχο μου ή αν δεν πιστεύω ότι μπορώ να το πετύχω. Η ψυχολογική προετοιμασία είναι πολύ σημαντική, εξίσου σημαντική με τη σωματική. Και μέσα από πολύωρες και δύσκολες προπονήσεις, σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και καταστάσεις, εξασκείς το μυαλό να είναι επικεντρωμένο και εστιασμένο στο στόχο, διώχνοντας τους «περισπασμούς» (αναβλητικότητα, φόβο, βαρεμάρα κτλ.) και μένοντας συγκεντρωμένος σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος μου…

Σε έναν «παράλληλο κόσμο» όμως, έτσι δεν πρέπει να λειτουργούν και τα στελέχη πωλήσεων; Έχουν στόχους τους οποίους πρέπει να πετύχουν, λειτουργώντας με βάση κάποια Στρατηγική και χρησιμοποιώντας εργαλεία μέτρησης της αποτελεσματικότητας, κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές όταν χρειάζεται. Πρέπει να επιδεικνύουν πείσμα, επιμονή και υπομονή και να μένουν συγκεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει να γίνει, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες.

Καθημερινά, λοιπόν, καλούμαι, ως Sales Trainer, να βοηθήσω στελέχη πωλήσεων να επιτύχουν στον δικό τους δύσκολο αγώνα. Στον αγώνα που δίνουν καθημερινά στην αγορά. Όμως ο δικός τους αγώνας έχει μια διαφορά.

Στο Ironman, είτε τερματίσεις πρώτος είτε τερματίσεις τελευταίος, είσαι Νικητής!

Στον αγώνα που δίνουμε όλοι καθημερινά στην αγορά δεν υπάρχει μετάλλιο για τον δεύτερο, ένας μόνο θα πάρει τη δουλειά.

Τους βοηθώ λοιπόν να σκεφτούν έξω από το κουτί και να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό τους.

Η προσωπική μας ιστορία συνεχίζεται καθημερινά και εμείς είμαστε οι συγγραφείς του βιβλίου της ζωής μας!