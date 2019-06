Το ιδανικό λουκ για το νησί

Στη σεζόν που διανύουμε, η κομψότητα δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει τα στοιχεία τα οποία την αναβαθμίζουν σε κλασική αξία.

Παράλληλα, όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, δεν χρειάζεται να αφήσει κανείς πίσω του για τον επόμενο χειμώνα τα στοιχεία που απαρτίζουν την κομψότητα αυτή.

Οι κινήσεις - κλειδιά που κάνουν τη μετάβαση ομαλή κι ενδιαφέρουσα:

• Αντικαθιστούμε, πολύ απλά, το παντελόνι με μια ίσια βερμούδα. Δώστε προσοχή στο tailoring.

• Η ζώνη ακολουθεί τη χειμερινή της σταδιοδρομία, παίζοντας ακριβώς τον ίδιο ρόλο του στιβαρού αξεσουάρ, ακόμη και μέσα στη ζέστη.

• Το πουκάμισο αλλάζει ελάχιστα ύφος, με τρόπο διακριτικό αλλά σημαντικό. Το καλοκαίρι στο νησί μας χαρίζει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε λίγο πιο ενδιαφέροντα prints και τάσεις όπως το color blocking.

• Ένα ζευγάρι loafers είναι ίσως το μόνο στοιχείο σε αυτή την εμφάνιση που φωνάζει δυναμικά resort.

IN ICONS WE TRUST

Βαμβακερό πουκάμισο και βερμούδα Tommy Hilfiger, όλα διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Γυαλιά Ray-Ban, Luxottica Hellas.

Loafers από καστόρι και δέρμα από τη συλλογή του Classico, διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Πηγή: In Icons We Trust

