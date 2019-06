ROGNAN: Ρομποτικά έπιπλα για μικρά σπίτια από την IKEA

Ρομποτικά έπιπλα για μικρούς χώρους διαβίωσης αναπτύσσει η IKEA. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, σε συνεργασία με την Ori, διερευνά «ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν μεγάλα όνειρα για μικρά σπίτια, παρουσιάζοντας τα ρομποτικά έπιπλα ROGNAN».

Τα έπιπλα της σειράς ROGNAN, σύμφωνα με την ΙΚΕΑ, έρχονται για να καλύψουν τις ανάγκες μιας εποχής κατά την οποία οι πόλεις μεγαλώνουν, ενώ ταυτόχρονα οι χώροι διαβίωσης μικραίνουν. «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν και μετακομίζουν σε πόλεις, όπου περίπου 1,5 εκατ. άτομα προστίθεινται στον αστικό πληθυσμό κάθε εβδομάδα. Η μαζική αστικοποίηση επιταχύνεται και δημιουργία πυκνοκατοικημένες πόλεις, οι οποίες ταυτόχρονα καταναλώνουν τόσο γη όσο και πόρους, με μη βιώσιμους ρυθμούς» αναφέρει σε ανακοίνησή της η εταιρεία.

Απώτερος στόχος, υπογραμμίζει η γνωσυή εταιρεία, είναι η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση μικρών χώρων, ώστε ο πελάτης να μπορεί να φτιάξει το «σπίτι των ονείρων του» σε μικρούς χώρους.

Για αυτόν τον σκοπό, η ΙΚΕΑ συνεργάζεται με την Ori, μια αμερικανική startup που έχει αναπτύξει ρομποτικά έπιπλα, «αμφισβητώντας τους περιορισμούς των τετραγωνικών μέτρων στους χώρους διαβίωσης», και παρουσιάζοντας το ROGNAN. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για μια λύση ρομποτικής επίπλωσης, που θα επιτρέπει στους χρήστες/ ενοίκους να μετατρέπουν τους μικρούς χώρους σε «έξυπνους» χώρους με τις ανέσεις που επιθυμούν.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, θα αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες για το ROGNAN το καλοκαίρι του 2019. Ωστόσο κάποια πράγματα έχουν γίνει ήδη γνωστά: Σύμφωνα με το New Atlas, το «ντεμπούτο» του ROGNAN αναμένεται το επόμενο έτος στο Χονγκ Κονγκ και την Ιαπωνία, με τη «μονάδα» ROGNAN να περιλαμβάνει ένα διπλό κρεβάτι, χώρο εργασίας, ντουλάπια, ντουλάπα, μονάδα media, βιβλιοθήκη και καναπέ. Το ROGNAN μπορεί να «μεταμορφώνεται» καθώς προχωρά η ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης: Μέσω ενός απλού touchpad interface, το σύστημα μπορεί να προβαίνει σε μετακινήσεις και αλλαγές διαρρύθμισης on demand, προκειμένου να εμφανίζει υπνοδωμάτιο, σαλόνι κλπ. Σύμφωνα με τη Σεάνα Στρον, product developer for new innovations της ΙΚΕΑ στη Σουηδία, οι ένοικοι διαμερισμάτων με ROGNAN θα μπορούν να απολαμβάνουν επιπλέον οκτώ τετραγωνικά μέτρα χώρου διαβίωσης, χωρίς να προβαίνουν σε «συμβιβασμούς» όσον αφορά στους χώρους αποθήκευσης και τις ανέσεις τους.