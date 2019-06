Ηρώδειο: Το πρόγραμμα των φθινοπωρινών εκδηλώσεων

Ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με συναυλίες διάσημων καλλιτεχνών -όπως οι Έρικ Μπάρτον, Τζέιν Μπίρκιν, Αντρέα Μποτσέλι, Μαρία Φαραντούρη, Χρήστος Θηβαίος, Σταύρος Ξαρχάκος αλλά και τα συγκροτήματα «Archive» και «Florence and the Machine»- ξεχωριστές θεατρικές παραστάσεις και πολύ χορό, εκτός Φεστιβάλ Αθηνών, θα φιλοξενήσει το Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

ο πρόγραμμα που πρότεινε η ειδική επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και επεξεργάστηκε η διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, πήρε χτες το «πράσινο φως» από το ΚΑΣ. Όπως είθισται, είναι πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις ή να προστεθούν εκδηλώσεις.

28 Αυγούστου: Γκαλά όπερας.

29-30 Αυγούστου: «Προμηθέας». Θεατρική παράσταση. ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

31 Αυγούστου: Μαρία Φαραντούρη, Χρήστος Θηβαίος, Αγγελική Τουμπανάκη. Συναυλία.

1 Σεπτεμβρίου: «Το Γκιουλουχτάνι από τη Σμύρνη». Θεατρική παράσταση με ζωντανή μουσική. Σύλλογος Γυναικών Γλυφάδας με καρκίνο του μαστού «Μαζί για τη ζωή».

2 Σεπτεμβρίου: «Canto General». Συναυλία.

3 Σεπτεμβρίου: «Οιδίπους Τύραννος». Θεατρική παράσταση.

4-5 Σεπτεμβρίου: «Ικέτιδες». Θεατρική παράσταση. Εθνικό Θέατρο.

6 Σεπτεμβρίου: «Νεφέλες». Θεατρική παράσταση.

7 Σεπτεμβρίου: «Queen Symphonic-A rock & Orchestra Experience». Συναυλία.

8-9 Σεπτεμβρίου: «Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη-Η οπερέτα». Μουσική παράσταση. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Μαριάννα Κάλμπαρη.

10 Σεπτεμβρίου: «Τι έχει μείνει από τη φωτιά;». Συναυλία. Ένωση Μαζί για το παιδί

11 Σεπτεμβρίου: «Andrea Bocelli». Συναυλία.

12 Σεπτεμβρίου: «Ο Χιονάνθρωπος και το Κορίτσι». Μουσικοθεατρική παράσταση. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

13 Σεπτεμβρίου: «Archive, 25 The Tour». Συναυλία.

14-16 Σεπτεμβρίου: «Bejart Ballet Lausenne». Παράσταση χορού.

17-18 Σεπτεμβρίου: «Classic Rock III». Συναυλία. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

19 Σεπτεμβρίου: «Florence and the Machine live στο Ηρώδειο». Συναυλία.

20 Σεπτεμβρίου: «John Cleese live at Odeion of Herodes Atticus».

21 Σεπτεμβρίου: «Gainsbourg Symphonie-Jane Birkin». Συναυλία.

22 Σεπτεμβρίου: «Latin Jazz Concert / Paquito d Rivera Group». Μουσικοχορευτική παράσταση.

23-24 Σεπτεμβρίου: «Δάφνις και Χλόη». Θεατρική παράσταση. Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.

25-26 Σεπτεμβρίου: «Μέρες Ραδιοφώνου». Μουσικοθεατρική παράσταση. Το Σπίτι του Ηθοποιού.

27 Σεπτεμβρίου: «Eric Burdon and The Animals ‘Farewell Europe' live at Acropolis». Συναυλία.

28 Σεπτεμβρίου: «Mario Biondi. Best of». Συναυλία.

29 Σεπτεμβρίου: «Βασίλης Σκουλάς: με το δοξάρι της ψυχής.... 60 χρόνια του θρυλικού τροβαδούρου της Κρήτης». Συναυλία.

30 Σεπτεμβρίου: «Γιώργος Νταλάρας και οι φίλοι του. ΔΙΦΩΝΙΕΣ». Συναυλία.

1 Οκτωβρίου: «Ψυχή μου μη λυγίζεις-Σταμάτης Σπανουδάκης». Συναυλία.

4 Οκτωβρίου: «Ο Φτωχούλης της Ασίζης». Λαϊκή όπερα του Δ. Παπαδημητρίου.

5 Οκτωβρίου: «Βαμβακάρης κατά Ξαρχάκο». Συναυλία.

6 Οκτωβρίου: «Η πόλη της καρδιάς μας». Μουσικοχορευτική παράσταση.

7 Οκτωβρίου: «Nigel Kennedy, Vivaldi Four Seasons». Συναυλία.

