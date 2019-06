H Apple εγκαινιάζει το online εργαλείο για ασφαλές sign in

Με προφανή της στόχο να ανταγωνιστεί αντίστοιχες υπηρεσίες από την Google και το Facebook, η Apple παρουσιάζει το δικό της εργαλείο sign in.

Η χρησιμότητα τέτοιου είδους εργαλείων είναι να μην χρειάζεται όποιος θέλει να μπει σε μία online υπηρεσία να πληκτρολογεί κάθε φορά όλα τα στοιχεία του. Αντί για αυτό, αρκεί να κάνει sign in με τα στοιχεία που διατηρεί σε ένα κοινωνικό δίκτυο ή μία υπηρεσία, όπως είναι η Google.

Το ίδιο προσφέρει πλέον ως δυνατότητα και η Apple με την υπηρεσία που ονομάζει Sign in with Apple και την παρουσίασε στο φετινό WWDC. Ένα στοιχείο που τονίζει η Apple είναι ότι η δική της πρόταση δεν ακολουθεί τη λογική άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών, οι οποίες κατηγορούνται πως δεν σέβονται την ιδιωτικότητα των όσων τις χρησιμοποιούν, αφού δίνονται οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών αυτών, ενώ συχνά-πυκνά, αυτά τα login χρησιμοποιούνται για να εντοπίζεται η δραστηριότητα του χρήστη στο web.

H Apple τονίζει ότι δίνει τις ελάχιστες δυνατές πληροφορίες για τον χρήστη της υπηρεσίας sign in σε τρίτους και αυτό εκτιμάται πως είναι το κεντρικό στοιχείο που διαφοροποιεί την πρόταση της Apple έναντι του ανταγωνισμού. Όπως τονίζει το Verge, το σύστημα δεν δίνει καν το email του χρήστη σε άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το Sign in with Apple, αλλά οδηγεί όλες τις εφαρμογές σε ένα άλλο email που δημιουργεί η Apple ειδικά για αυτό το σκοπό.

Η επιλογή αυτή καθιστά πολύ δύσκολο τον εντοπισμό και το συσχετισμό των emails με τις διαδικτυακές συνήθειες ενός χρήστη, ενώ την ίδια στιγμή κάνει πολύ εύκολη την παύση συνδρομής με μία υπηρεσία, η οποία ζητεί κάποιο email επικοινωνίας από την πλευρά του χρήστη. Είναι προφανές ότι η Apple θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με τον τομέα των υπηρεσιών και όχι μόνο με το hardware.