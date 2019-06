Φουντώνει η μάχη για τα μερίδια στην αγορά video streaming

Από την έντυπη έκδοση

Tης Αγγελικής Κοτσοβού

akots@naftemporiki.gr

Το video streaming είναι γεγονός, έχει εισβάλει στο σαλόνι μας και φέρνει τα πάνω κάτω στις συνήθειες του τηλεθεατή.

Η επανάσταση των υπηρεσιών συνεχούς ροής μετάδοσης βίντεο (video streaming) παρασύρει ολοένα και περισσότερους χρήστες, που στρέφονται προς τις υπηρεσίες του Netflix, του Hulu, αλλά και του YouTube, κλέβοντας μερίδιο από τα συνδρομητικά κανάλια καλωδιακής τηλεόρασης.

Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Κινηματογραφικών Εταιρειών Αμερικής (ΜΡΑΑ) -που εκπροσωπεί μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ, αλλά και το Netflix-, οι χρήστες των υπηρεσιών video streaming ανέρχονται παγκοσμίως σε 613,3 εκατομμύρια, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τους συνδρομητές καλωδιακής τηλεόρασης (553 εκατομμύρια).

Τα έσοδα

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχούς ροής (streaming) αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος τα κινηματογραφικά έσοδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ampere Analysis. Σε αυτήν τη μάχη έχουν εισέλθει δυναμικά οι εταιρείες media και τεχνολογίας, διεκδικώντας μερίδιο σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά: Η αξία της αγοράς video streaming ανήλθε στα 22,6 δισ. δολάρια το 2018 και έως το 2022 προβλέπεται να ξεπεράσει το φράγμα των 30 δισ. δολαρίων, αναφέρει η PricewaterhouseCoopers σε ανάλυσή της. Και ήδη διαθέτει περισσότερους από 100 «παίκτες» ανά τον κόσμο, διεκδικώντας την προσοχή των τηλεθεατών.

Οι αμερικανικοί κολοσσοί

Δίχως αμφιβολία, το Netflix αποτελεί τον «βασιλιά» των υπηρεσιών συνεχούς ροής μετάδοσης βίντεο. Το Netflix άρχισε να παρέχει υπηρεσίες video streaming το 2007, πολύ πριν οι περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιήσουν τις προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς. Απολαμβάνοντας συνθήκες μονοπωλίου, το Netflix είχε τα περιθώρια να ενισχύσει τον κατάλογο περιεχομένου μέσω συμφωνίες αποκλειστικών δικαιωμάτων με καλωδιακά δίκτυα και κινηματογραφικά στούντιο. Δώδεκα χρόνια αργότερα, το Netflix διαθέτει 139 εκατ. συνδρομητές σε περισσότερες από 190 χώρες του κόσμου.

Η Amazon ακολουθεί τα βήματα του Netflix, με την υπηρεσία Prime Video διαθέσιμη σε περισσότερες από 190 χώρες. Αν και δεν έχει αποκαλύψει ακριβή αριθμό χρηστών του Prime Video, τον Απρίλιο η Amazon ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 100 εκατ. χρήστες έχουν εγγραφεί στο πακέτο Prime, που περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Prime Video αλλά και ταχεία μεταφορά αγαθών.

Στις ΗΠΑ, το Netflix και η Amazon ανταγωνίζονται με τις υπηρεσίες Hulu, HBO, Starz, Showtime, CBS All Access και Noggin της Viacom. Eξ αυτών, η Hulu διαθέτει 25 εκατ. συνδρομητές και είναι διαθέσιμη σε ΗΠΑ και Ιαπωνία, ενώ προσφέρει κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και κάποια shows, καθώς και πρόσβαση σε ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια.

Ο κολοσσός καλωδιακών δικτύων ΗΒΟ προσφέρει στους συνδρομητές στις ΗΠΑ πρόσβαση σε original ταινίες και σειρές, όπως τα «Game of Thrones» και «Westworld», μέσω της υπηρεσίας streaming HBO Now. Παράλληλα, περιλαμβάνει περιεχόμενο από τα κινηματογραφικά στούντιο Warner Bros Pictures, 20th Century Fox και Universal Pictures. Άλλοι μεγάλοι «παίκτες», όπως το CBS All Access, αποτελούν σχετικά νέες παρουσίες στην αγορά video streaming.

Η κίνηση της Αpple στη σκακιέρα της παγκόσμιας αγοράς video streaming αναμένεται με ενδιαφέρον. Η εταιρεία στα μέσα Μαΐου έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα, παρουσιάζοντας την επανασχεδιασμένη έκδοση της εφαρμογής Apple TV, καθώς προετοιμάζεται για την έναρξη της υπηρεσίας streaming Apple TV+, εντός του έτους και η οποία θα είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 100 χώρες.

YouTube

Κατέχει ξεχωριστή θέση, ως μια από τις μεγαλύτερες video streaming εφαρμογές στις περισσότερες αγορές. Ο αριθμός των χρηστών YouTube στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σε 187,8 εκατομμύρια από 170,7 εκατ. χρήστες το 2015. Την ίδια στιγμή οι τελευταίες μελέτες τηλεθέασης στην αμερικανική αγορά δείχνουν ότι μεταξύ του κοινού ηλικίας 18-24 ετών σχεδόν το ήμισυ στρέφεται σε εναλλακτικές πλατφόρμες την τελευταία πενταετία και μακριά από την παραδοσιακή τηλεόραση.

Σύμφωνα με τη Nielsen, η τηλεόραση παραμένει η μεγαλύτερη πηγή θέασης περιεχομένου βίντεο, τα ποσοστά όμως μειώνονται με ταχείς ρυθμούς. Σε όρους τηλεθέασης ανά συσκευή μεταξύ των ηλικιών 18-34, η τηλεόραση χάνει γοργά την πρωτοκαθεδρία, με τους νέους να επιλέγουν να παρακολουθήσουν περιεχόμενο βίντεο μέσω προσωπικού υπολογιστή, tablet και smartphone.

Ανά τον κόσμο, το YouTube διαθέτει 1,9 δισ. μηνιαία ενεργούς χρήστες και 300.000 συνδρομητές στην υπηρεσία YouTube ΤV. Η εφαρμογή, που ανήκει στην Google, στοχεύει ολοένα και περισσότερο στους on demand streaming χρήστες, προσθέτοντας ταινίες στον κατάλογό της και επεκτείνοντας σε περισσότερες αγορές τη συνδρομητική υπηρεσία YouTube Premium, η οποία προσφέρει στους συνδρομητές πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο και εμπειρία χωρίς διαφημίσεις.

Παρότι το YouTube αποτελεί τη δημοφιλέστερη video streaming εφαρμογή στις περισσότερες αγορές, το Netflix κατέχει τα σκήπτρα από πλευράς εσόδων.