Ένα ελληνικό αμφιθέατρο στο Governors Island της Νέας Υόρκης

Η υποβλητική εγκατάσταση «Life Without Tragedy» (Ζωή χωρίς τραγωδία) του Έλληνα καλλιτέχνη Κωστή Βελώνη -το μεγάλης κλίμακας γλυπτό έργο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του «Onassis Festival 2019: Democracy is coming», έχει πλέον εγκατασταθεί στο Governors Island στη Νέα Υόρκη, όπου και θα εκτίθεται, με ελεύθερη είσοδο, έως τις 31 Οκτωβρίου.



Το «Life Without Tragedy», που υλοποιήθηκε με τον αρχιτέκτονα Christian Kotzamanis και δημιουργήθηκε για το Onassis Festival 2019 στη Νέα Υόρκη -στη διάρκεια του οποίου μπορούσε κανείς να το δει σε πολύ κεντρικό σημείο στο Astor Place, από τις 10 έως τις 30 Απριλίου-, διερευνά τη σύνδεση της δημοκρατίας και του θεάτρου –δύο κορυφαίες συνεισφορές της Ελλάδας στην εξέλιξη του κόσμου. Το έργο αποτελείται από τρία ξύλινα γλυπτά που θυμίζουν αρχαιοελληνικό αμφιθέατρο, ένα μέρος που αποτελούσε κοινωνικό θεσμό και τόπο δημόσιου πολιτικού διαλόγου πέρα από χώρο τέχνης.

Το αρχαιοελληνικό αμφιθέατρο είναι ένα φαινόμενο και ένας φυσικός χώρος με πλούσια πολιτική, δημοκρατική σπουδαιότητα. Στην αθηναϊκή δημοκρατία, οι θεατρικές παραστάσεις ήταν βαθιά εδραιωμένες στην πολιτεία και τους θεσμούς της. Το θέατρο έγινε ένας χώρος της δημοκρατίας, καθώς άνθισε παράλληλα με το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Η δημοκρατία απελευθέρωσε την αρχαιοελληνική τραγωδία από τη θρησκευτική της φύση, δίνοντάς της έναν πιο ανθρωποκεντρικό και πολιτικό χαρακτήρα. Και εντός του θεάτρου, οι Αθηναίοι συμμετείχαν στον διάλογο και τη διαμάχη των ιδεών.

Το «Life Without Tragedy» αποτελεί ένα έμπρακτο παράδειγμα της εξέλιξης του Onassis USA σε έναν σημαντικό Οργανισμό που επενδύει στην καλλιέργεια τεχνών και ιδεών, που συμβάλλουν ουσιαστικά σε επίκαιρες εθνικές και διεθνείς συζητήσεις.

Ο Vallejo Gantner, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε Καλλιτεχνικός και Εκτελεστικός Διευθυντής του Onassis USA, αναφέρει: «Ο Κωστής Βελώνης μάς έκανε υπερήφανους και είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτό το τολμηρό κομμάτι βρήκε τη θέση του. Αυτό το έργο, που δημιουργήθηκε για ένα Φεστιβάλ τεχνών και δημοκρατίας, επικαλείται τόσο πολλές αξίες που θεωρούμε πολύτιμες –τον διάλογο, την ανταλλαγή ιδεών, τη συμμετοχή και τις τέχνες. Είμαστε απεριόριστα ευγνώμονες που το ‘’Life Without Tragedy’’ φιλοξενείται στο Governors Island και υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με αυτό το ζωτικό νέο κομμάτι του νεοϋορκέζικου πολιτιστικού οικοσυστήματος».

Η Karen Brooks Hopkins, Σύμβουλος του Onassis USA, επισημαίνει: «Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο του Onassis USA όσο και του Governors Island, είμαι ενθουσιασμένη που αυτοί οι δύο μεγάλοι Οργανισμοί συνεργάζονται για να δώσουν σε εκατοντάδες επισκέπτες μια ευκαιρία να δουν αυτό το έργο.»

Το Governors Island διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο πολιτιστικό τοπίο της Νέας Υόρκης, παρέχοντας μια μοναδική στο είδος της πλατφόρμα για καλλιτέχνες, πολιτιστικούς Οργανισμούς και παιδαγωγούς, ώστε να δημιουργούν πρωτοποριακό και βιωματικό προγραμματισμό. Δημόσια τέχνη, που ανατίθεται είτε από εξωτερικούς Οργανισμούς είτε και από το ίδιο το Trust for Governors Island, έχει συνδέσει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με πρωτοποριακά έργα σύγχρονης τέχνης σε ένα προσβάσιμο, φυσικό περιβάλλον. Με το βλέμμα στο μέλλον, ο οραματικός στόχος για το Governors Island είναι να καταστεί ένας απαράμιλλος χώρος δωρεάν δημόσιας τέχνης για τη Νέα Υόρκη, που να επιτρέπει σε ποικιλόμορφα κοινά να αποκτήσουν μια βαθιά σύνδεση με εμβυθιστικά, στοχαστικά, προκλητικά, παιγνιώδη και πειραματικά έργα σε ανοιχτούς χώρους πρασίνου και ιστορικής αρχιτεκτονικής, με φόντο το λιμάνι και τον ορίζοντα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φιλοξενούμε το έργο του Κωστή Βελώνη στο Picnic Point του νησιού, έναν χώρο στενά συνδεδεμένο με τα εμβληματικά σύμβολα της δημοκρατίας και του πολιτικού λόγου στο Λιμάνι (Harbor) της Νέας Υόρκης» επισήμανε η Meredith Johnson, Αντιπρόεδρος Τεχνών και Πολιτισμού στο Trust for Governors Island. «Χάρη στη γενναιοδωρία του Onassis USA, οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με αυτό το έργο και με τις σημαντικές συζητήσεις που πυροδότησε το Onassis Festival 2019: Democracy Is Coming.»

Το «Life Without Tragedy» θα εκτίθεται καθημερινά στη διάρκεια της σαιζόν του 2019 στο Picnic Point, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού. Το Governors Island είναι ανοιχτό καθημερινά, έως τις 31 Οκτωβρίου.

naftemporiki.gr