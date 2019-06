Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ σημαντικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

Σημαντικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις με διεθνές ενδιαφέρον και ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου στην Ελλάδα, έθεσε υπό την αιγίδα του ο ΕΟΤ, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού για διαρκή προβολή και προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού που προσφέρει η χώρα μας και ειδικότερα του πολιτιστικού και του αθλητικού.

Συγκεκριμένα, εκδηλώσεις με γενικό τίτλο «REST@ART Cultural Tourism 2019», οι οποίες περιλαμβάνουν σειρά πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων που πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα πολυτελή καταλύματα της Ρόδου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Πάρου, της Νάξου και της Πάτμου ξεκίνησαν στις 15 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου.





Παράλληλα, από τις 30 Μαΐου και έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η θεατρική ομάδα ΦHMONΟΗ παρουσιάζει στη θεατρική σκηνή του Πολυχώρου Πολιτισμού Αθηναΐς την τραγωδία του Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος» με αγγλικούς και γαλλικούς υπέρτιτλους. Σκοπός της παράστασης είναι να δοθεί στους ξένους επισκέπτες της Αθήνας η δυνατότητα να γνωρίσουν τη δύναμη και το ήθος του αρχαίου ελληνικού δράματος, κάτι που μέχρι τώρα περιορίζεται μόνο σε όσους ταξιδεύουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στην Επίδαυρο, και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η διεθνής εικόνα της Αθήνας ως προορισμός που προσφέρει πολύπτυχες και ολοκληρωμένες πολιτιστικές εμπειρίες στους επισκέπτες της.

Επίσης, τους προσεχείς μήνες θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, τη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο και την Αυστραλία η παράσταση «Women of Passion - Women of Greece 2019-2020» από την καλλιτεχνική εταιρεία ΑΞΑΝΑ, προωθώντας τόσο τον πολιτιστικό τουρισμό και τον τουρισμό πόλης (city break) στην ελληνική πρωτεύουσα, όσο και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία της χώρας μας στο εξωτερικό.



Στο «Women of Passion - Women of Greece» η μυθολογική μορφή της Μήδειας συναντά τη Μαρία Κάλλας και τη Μελίνα Μερκούρη, δύο μεγάλες ιέρειες της νεότερης Ελλάδας, ζωντανεύοντας σημαντικές ιστορικές στιγμές της Ελλάδας, ενώ ο θεατής συμμετέχει ενεργά σε ένα θεατρικό ταξίδι δημιουργικής μνήμης, γέλιου και συγκίνησης.

Εξάλλου, από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας το 7ο Rally Greece Offroad. Πρόκειται για αγώνα αυτοκινήτων 4Χ4, στον οποίο θα λάβουν μέρος περίπου 100 οδηγοί και συνοδηγοί από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και το Ισραήλ, διαγωνιζόμενοι σε διαδρομές συνολικού μήκους 950 χλμ..



Το Rally Greece Offroad, με μεγάλο αντίκτυπο στο παγκόσμιο κοινό του αθλήματος, ενισχύει το διεθνές προφίλ της Ελλάδας στον τομέα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και την ίδια στιγμή συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.

Στις 8 και 9 Ιουνίου διοργανώνεται στον Πόρο η αθλητική εκδήλωση multisport (τριάθλου, aquathlon, κολύμβησης και δρομικά) POROSEA και στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου στην Επίδαυρο ο αγώνας τριάθλου Epidavros Action. Οι αγώνες αυτοί, στους οποίους πρόκειται να συμμετάσχουν εκατοντάδες αθλητές από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία το Ισραήλ και την Ιαπωνία αποσκοπούν στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού προσελκύοντας ξένους αθλητές και επισκέπτες σε ξεχωριστές τοποθεσίες της Ελλάδος, ενώ ταυτόχρονα προωθούν την Ελλάδα ως ιδανικό προορισμό για αθλητικό τουρισμό.

Τέλος, από τις 15 έως τις 23 Ιουνίου θα διεξαχθεί ο Διεθνής Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας «Bike Odyssey 2019», που θα λάβει χώρα στην περιοχή της Πίνδου, διασχίζοντας πέντε περιφέρειες, οκτώ νομούς και 57 πόλεις και χωριά, σε συνολική απόσταση 620 χλμ. Στον αγώνα, που διοργανώνεται φέτος για έβδομη χρονιά, αναμένεται να συμμετάσχουν αθλητές από πολλές χώρες της Ευρώπης, τη Βραζιλία, την Αυστραλία, το Ισραήλ, τη Νότια Αφρική κ.α., ενώ θα καλυφθεί ειδησεογραφικά από πολυάριθμους ξένους δημοσιογράφους και διεθνή ΜΜΕ.





