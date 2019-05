Το πιο σωστό καρό κάτω από τον ήλιο

Ένας από τους κανόνες που κατέρριψε η μόδα τις τελευταίες καλοκαιρινές σεζόν έχει να κάνει με τα χρώματα και τους συνδυασμούς, όπως και την εποχικότητά τους.

Μέσα από ένα καρό σύνολο, η ομάδα του In Icons We Trust αξιοποιεί την επισημότητα του μπλε σε ένα καλοκαιρινό ύφασμα, παρέα με ολόλευκα κομμάτια.

• Όσο πιο «χειμωνιάτικο» το χρώμα, τόσο πιο δροσερό πρέπει να είναι το ύφασμα που το φιλοξενεί. Αυτό το σακάκι από μαλλί και βαμβάκι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα σωστής διαχείρισης της υψηλής θερμοκρασίας.

• Επιλέγοντας ένα σακάκι σε σκούρο χρώμα, καλό είναι να του παρέχουμε μία ανοιχτόχρωμη βάση, ούτως ώστε να σταθεί με τέτοιον τρόπο που να αναδεικνύει τη διαφορετικότητά του και όχι να πνίγει τη συνολική μας εικόνα.

• Αυτή την εποχή τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και διασκεδαστικά. Τολμήστε μία ιδιαίτερη ζώνη που θα δείξει τη φαντασία σας χωρίς να ανατρέπει την ισορροπία του λουκ.

• Το πόλο μπλουζάκι ταιριάζει εδώ πολύ περισσότερο από ένα κρουστό, αυστηρό λευκό πουκάμισο. Κρατήστε κλειστό τον γιακά, για το σωστό nerdy-chic.

• Τα τζιν δεν είναι τα μοναδικά λευκά παντελόνια που κυκλοφορούν εκεί έξω. Ακολουθήστε όμως τον κανόνα που θέλει τα ανοιχτόχρωμα παντελόνια να έχουν στιβαρή υφή, για να έχουν την κίνηση που τους αξίζει. Όσο πιο λεπτό το ύφασμα, τόσο πιο «χαλαρό» και ανεπίσημο.

• Τα παπούτσια που ταιριάζουν με το στιλ αυτό είναι τα loafers, αλλά στην καλοκαιρινή εκδοχή τους που τα θέλει καστόρινα, μαλακά και μπεζ.

Σακάκι από μαλλί και βαμβάκι, βαμβακερό πόλο, βαμβακερή pochette και πλεκτή ζώνη, όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 &Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Δερμάτινα loafers από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95- Πάτρα και online στο www.classico.gr .

Ρολόι από την IWC Portugieser Chronograph. Διαθέσιμο στο http://www.iwc.com.

