Εκδήλωση αφιερωμένη στην πάλη μεταξύ της χριστιανικής θρησκείας και της ελληνικής παιδείας κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό την επιμέλεια του Σταύρου Ζουμπουλάκη, Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, από τις 7:30 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ., ο Sébastien Morlet, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV), Διευθυντής Eρευνών στην Ομάδα Μελέτης της Κλασικής και Ύστερης Αρχαιότητας, Επισκέπτης Ερευνητής στη Γαλλική Σχολή Αθηνών θα πραγματοποιήσει στην αγγλική γλώσσα διάλεξη με θέμα «Ancient christian thought and greek culture: rejection, appropriation, continuation (1st c. - 6th c. CE)» / Αρχαία χριστιανική σκέψη και ελληνική παιδεία: απόρριψη, πρόσκτηση, συνέχιση (1ος - 6ος αι. μ.Χ.).



Θα προλογίσει ο Μανόλης Παπουτσάκης, Διευθυντής του Δελτίου Βιβλικών Μελετών και θα συντονίσει ο Τάσος Αναστασιάδης, Διευθυντής Σπουδών στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη στο κοινό.

Η γέννηση του χριστιανισμού προκάλεσε μια πρωτοφανή «κρίση συνειδήσεως» στον ελληνόφωνο κόσμο σχετικά με την ιδέα της παιδείας. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ξέσπασε και διαδόθηκε ευρέως ανάμεσα στους λόγιους, μια διαμάχη για την παιδεία, η οποία αποτέλεσε ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της αρχαίας χριστιανικής σκέψης. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν εάν ο χριστιανισμός ήταν συμβατός με την παραδοσιακή, πολυθεϊστική παιδεία.



Ορισμένοι χριστιανοί συγγραφείς στράφηκαν εναντίον της καταδικαστικά, ενώ άλλοι προσπάθησαν να την υπερασπιστούν ως χρήσιμη, αληθινή και ουσιωδώς συνδεδεμένη με την Αποκάλυψη. Στην πορεία των χρόνων, παρά την αρχική απόρριψη της ελληνικής παιδείας, οι χριστιανοί συγγραφείς υιοθέτησαν πολλά από τα στοιχεία της, εντοπίζοντας τη βαθιά συνέχεια ανάμεσα στον χριστιανικό στοχασμό περί παιδείας και τις απαντήσεις που δίνει η φιλοσοφική παράδοση των Ελλήνων σχετικά με αυτήν.

Πληροφορίες

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ

Πέμπτη 6 Ιουνίου, 19:30-21:30

Είσοδος ελεύθερη

