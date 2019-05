Συνεχίζοντας το πρόγραμμα εκδηλώσεων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που έχει προγραμματίσει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη διοργανώνει την Πέμπτη 30 Μαΐου την 38η Ετήσια Διάλεξη προς τιμήν του Francis Walton.



Την εν λόγω διάλεξη θα δώσει ο διακεκριμένος ιστορικός Carlo Ginzburg με θέμα «Θεοί, Άνθρωποι, Πίθηκοι. Η πρόσληψη της Ιστορίας του Winckelmann το 18ο αιώνα». Χώρος διεξαγωγής είναι το αμφιθέατρο Cotsen Hall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (Αναπήρων Πολέμου 9) και ώρα έναρξης η 19.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

O Carlo Ginzburg (1939) έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Μπολώνια, το Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες και τη Scuola Normale της Πίζα. Μεταξύ των βιβλίων του, που έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες, συγκαταλέγονται τα: The Night Battles; The Cheese and the Worms (τίτλος ελληνικής έκδοσης: Το τυρί και τα σκουλήκια. Ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, 1994), Clues, Myths, and the Historical Method, The Enigma of Piero della Francesca, History, Rhetoric, and Proof, The Judge and the Historian (τίτλος ελληνικής έκδοσης: Ο δικαστής και ο ιστορικός. Σκέψεις στο περιθώριο της δίκης Σόφρι, 2003), Wooden Eyes (τίτλος ελληνικής έκδοσης: Ξύλινα Μάτια. Εννέα στοχασμοί για την απόσταση, 2006), No Island is an Island, Threads and Traces, Fear Reverence Terror: Five Essays in Political Iconography, Nondimanco. Machiavelli, Pascal. Έχει βραβευθεί με τα βραβεία Aby Warburg (1992), Humboldt-Forschungs (2007) και το Βραβείο Balzan για την Ιστορία της Ευρώπης, 1400-1700 (2010).

Στην ομιλία του, ο Carlo Ginzburg θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο τρεις επιστήμονες του 18ου αιώνα, ο Ολλανδός Petrus Camper (1722-1789) και οι Γάλλοι Jean-Baptiste Robinet (1735-1820) και Jean-Claude Delamétherie (1743-1817) ερμήνευσαν τις απόψεις του Winckelmann σχετικά με την καταγωγή του ανθρώπινου είδους.

Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά και θα διανεμηθεί περίληψή της στα ελληνικά.

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδας. Τα περισσότερα από 138.000 σπάνια βιβλία, χειρόγραφα, αρχεία και έργα τέχνης που διαθέτει φωτίζουν τον ελληνισμό, την Ελλάδα και τους γειτονικούς πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με σεβασμό στο όραμα του ίδιου του ιδρυτή της, Ιωάννη Γεννάδιου, και με τη σημαντική βοήθεια πολλών ανθρώπων στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βιβλιοθήκη αποτελεί ένα παγκόσμιο κέντρο για τη μελέτη της ελληνικής ιστορίας, λογοτεχνίας και τέχνης, όχι μόνο της αρχαίας και βυζαντινής, αλλά και της σύγχρονης.

naftemporiki.gr