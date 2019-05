"Καμπανάκι" από Αμερικανούς γερουσιαστές για υστέρηση των ΗΠΑ στην πυρηνική ενέργεια

Τον κίνδυνο οι ΗΠΑ να μείνουν πίσω από χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα στον κρίσιμης σημασίας κλάδο της πυρηνικής ενέργειας κρούουν δύο Αμερικανοί γερουσιαστές (Μάικ Κράπο, Σέλντον Γουάιτχαουζ) σε κοινό τους κείμενο στο CNBC.

Όπως γράφουν οι δύο γερουσιαστές, σε όλη τη χώρα κλείνουν πυρηνικές εγκαταστάσεις εξαιτίας ανταγωνισμού από το φθηνό φυσικό αέριο. Η αμερικανική Energy Information Administration (EIA) ανέφερε πως 12 αμερικανικοί αντιδραστήρες συνολικής ισχύος 11,7 gigawatts προορίζονται να τεθούν εκτός λειτουργίας μέσα στα επόμενα επτά χρόνια, αφήνοντας πίσω τους ένα κενό το οποίο κατά κανόνα καλύπτεται (βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον) από περισσότερα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή λιγότερο «καθαρή» ενέργεια και αυξημένους ρύπους.

«Αν οι ΗΠΑ δεν εδραιώσουν εκ νέου την παγκόσμια ηγεσία τους σε αυτόν τον τομέα, θα το κάνουν άλλοι. Στη Ρωσία και την Κίνα σήμερα αντιστοιχεί άνω του 60% των πυρηνικών εγκαταστάσεων υπό κατασκευή ανά τον κόσμο. Δεδομένων των αυξανόμενων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και των γεωπολιτικών/ εθνικής ασφαλείας απειλών, δεν έχουμε περιθώριο να επιτρέψουμε σε αντίπαλες χώρες να ορίζουν το τοπίο στην πυρηνική ενέργεια. Πρέπει να ηγηθούμε, ειδικά στις προσπάθειες ανάπτυξης της επόμενης γενιάς πυρηνικών αντιδραστήρων. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν τεράστιες δυνατότητες παραγωγής καθαρής ενέργειας με αυξημένη αποδοτικότητα και αξιοπιστία».

Οι δύο γερουσιαστές αναφέρονται σε δύο νομοσχέδια για την πυρηνική ενέργεια (Nuclear Energy Innovation Capabilities και Nuclear Innovation and Modernization Act) που προώθησαν, συν την εξασφάλιση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση πυρηνικού καυσίμου από τα πυρηνοκίνητα πλοία και υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ.

Οι δύο γερουσιαστές υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια στρατηγική αναζωογόνησης της αμερικανικής ηγεσίας στην πυρηνική ενέργεια και της διατήρησης αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρονται σε σχετικό report που εκδόθηκε πρόσφατα, με τίτλο US Nuclear Energy Leadership: Innovation and the Strategic Global Challenge, που ζητά να τεθεί μια «εθνική αποστολή» για την ανάκτηση της αμερικανικής ηγεσίας στην πυρηνική καινοτομία. Στις συστάσεις αυτές περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση προηγμένων αντιδραστήρων, οι αλλαγές σε νόμους εξαγωγών, η ενσωμάτωση της πυρηνικής ενέργειας στη στρατηγική εθνικής ασφαλείας και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ στη διεθνή αγορά.

«Ανεξαρτήτως της πολιτικής μας παράταξης ή της περιοχής μας, η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών πυρηνικής ενέργειας είναι νίκη για τη χώρα. Μαζί μοιραζόμαστε τον στόχο της επιστροφής των ΗΠΑ στην κορυφή της προηγμένης πυρηνικής έρευνας» τονίζουν οι δύο γερουσιαστές, προσθέτοντας πως θα συνεχίσουν να εργάζονται στη Γερουσία με στόχο ένα «καθαρότερο και πιο ανθεκτικό ενεργειακό μέλλον».