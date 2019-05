Φεστιβάλ Καννών: Χρυσός Φοίνικας στο «Parasite» του Μπονγκ Τζουν Χο

Ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν Χο ήταν ο μεγάλος κερδισμένος του φετινού Φεστιβάλ Καννών αφού απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα με την ταινία του «Parasite», ενώ στην Ματί Ντιόπ, ανιψιά του σπουδαιότερου κινηματογραφικού δημιουργού της Σενεγάλης, του Τζιμπρίλ Ντιόπ Μαμπέτι, απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής για το «Atlantique», ενώ «Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς», του Βασίλη Κεκάτου, απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα ταινίας μικρού μήκους.

Το οικογενειακό δράμα του 50χρονου Νοτιοκορεάτη, εναλλάσσει το ηχηρό γέλιο με την απόλυτη έκπληξη, την πίκρα, ακόμη και το σοκ, παρουσιάζοντας την κοινωνικά φορτισμένη πλευρά του σινεμά η οποία έρχεται σε πρώτο πλάνο, μέσα από την ιστορία μιας οικογένειας μικροαπατεώνων που προσπαθούν να επιβιώσουν στην σκληρή πραγματικότητα της σύγχρονης Σεούλ. Μοντέρνο και ευρηματικό, ιδιοφυές και οργισμένο, το «Parasite» είναι μια σπουδαία και σκληρή ταινία που αποκαλύπτει την εικόνα μιας κοινωνικής πραγματικότητας που αφορά όλους μας.

«Σας ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή, ανέκαθεν με ενέπνεε το γαλλικό σινεμά. Ευχαριστώ τους Ανρί-Ζορζ Κλουζό και Κλοντ Σαμπρόλ», είπε ο Μπονγκ παραλαμβάνοντας το βραβείο του. Είναι ο πρώτος σκηνοθέτης από τη Νότια Κορέα που κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε η ταινία «Atlantique» της Γαλλοσενεγαλέζας Ματί Ντιόπ, που αφηγείται μια ιστορία για τους μετανάστες και τη νεολαία στο Ντακάρ. «Είναι κάπως τρελό αυτό που κάνατε», ήταν η πρώτη αντίδραση της 37χρονης δημιουργού, η ταινία της οποίας βασίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του 2009. Το «Atlantique» είναι η πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους.

Ο 59χρονος Αντόνιο Μπαντέρας απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον ρόλο του σκηνοθέτη κεντρικού ήρωα της ταινίας «Πόνος και δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ο Ισπανός ηθοποιός ήταν συγκινητικός στον λόγο του μιλώντας με απέραντο σεβασμό για τον Αλμοδόβαρ, τον φίλο του εδώ και 40 χρόνια αλλά και μέντορά του.

Το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας κέρδισε η 35χρονη Έμιλι Μπίτσαμ για τον ρόλο της στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Little Joe» της Τζέσικα Χάουσνερ. Η Βρετανίδα ηθοποιός υποδύεται μία επιστήμονα που δημιουργεί ένα λουλούδι το οποίο προσφέρει ευτυχία στους ανθρώπους.

Οι Βέλγοι αδελφοί Ζαν Πιέρ και Λικ Νταρντέν -που έχουν τιμηθεί δύο φορές με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών- κέρδισαν το βραβείο σκηνοθεσίας για τον «Νεαρό Αχμέντ» μια ταινία που παρακολουθεί τις πράξεις ενός εφήβου αποφασισμένου να γίνει τζιχαντιστής στο σύγχρονο Βέλγιο.

Η Γαλλίδα δημιουργός Σελίν Σιαμά, απέσπασε το βραβείο καλύτερου σεναρίου για την ταινία «Portrait of a Lady on Fire», μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο νεαρών γυναικών τον 18ο αιώνα. Παραλαμβάνοντας το βραβείο της, η Σιαμά έπλεξε το εγκώμιο των δύο πρωταγωνιστριών της, Αντέλ Ενέλ και Νοεμί Μερλάν, οι οποίες ήταν παρούσες στην αίθουσα και δεν έκρυβαν τη συγκίνησή τους.

Ελληνικό χρώμα στα βραβεία

REUTERS/STEPHANE MAHE Ο Βασίλης Κεκάτος παραλαμβάνει το Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς» στο διαγωνιστικό τμήμα του 72ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών.

Ο «μικρομηκάς» σκηνοθέτης με καταγωγή από την Κεφαλονιά, Βασίλης Κεκάτος απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα για την μικρού μήκους ταινία «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς». Πρόκειται για τον πρώτο Έλληνα σκηνοθέτη που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

Μετά την επιτυχημένη πορεία της ταινίας του «Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν» -που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ του Λοκάρνο και του Σάντανς, ο Έλληνας δημιουργός έφτασε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ, διεκδικώντας τον Χρυσό Φοίνικα καλύτερης μικρού μήκους ταινίας, με τη νέα ταινία του «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς», η οποία επιλέχθηκε ανάμεσα σε 4.240 ταινίες από όλο τον κόσμο.

«Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς»

Η υπόθεσή της αφορά δύο άγνωστους νεαρούς άντρες, οι οποίοι συναντιούνται αργά τη νύχτα σε ένα ξεχασμένο βενζινάδικο της παλιάς Εθνικής Οδού. Ο ένας έχει σταματήσει για να βάλει βενζίνη στη μηχανή του. Ο άλλος έχει ξεμείνει εκεί -για να γυρίσει στην Αθήνα του λείπουν 22.50 ευρώ. Όσο, ακριβώς, κοστίζει η απόσταση που τους χωρίζει από τον ουρανό.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως οι ταινίες «Once upon a time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο, «Sorry we missed you» του Κεν Λόουτς, «Frankie» του Αϊρα Σακς, «The dead don’t die» του Τζιμ Τζάρμους και «Il traditore» του Μάρκο Μπελόκιο δεν απέσπασαν κανένα βραβείο.



Τα βραβεία αναλυτικά



Χρυσός Φοίνικας

«Parasite» του Μπονγκ Τζουν Χο



Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής

«Atlantique» της Ματί Ντιόπ



Βραβείο της Επιτροπής

Εξ ημισείας στο «Bacurau» των Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου, Ζουλιάνο Ντορνέλες και στο «Οι «Άθλιοι» του Λαντζ Λι



Ειδικός Χρυσός Φοίνικας

«It Must Be Heaven» του Ελία Σουλεϊμάν



Βραβείο Ανδρικού Ρόλου

Αντόνιο Μπαντέρας - «Πόνος και Δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ



Βραβείο Γυναικείου Ρόλου

Έμιλι Μπίτσαμ - «Little Joe» της Τζέσικα Χάουσνερ



Βραβείο Σκηνοθεσίας

Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν για το «Νεαρός Άχμεντ»



Βραβείο Σεναρίου

«Portrait of a Lady on Fire» της Σελίν Σιαμά



Camera D' Or - Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

«Nuestras Madres» του Σεζάρ Ντιάζ (από το τμήμα Εβδομάδα Κριτικής)



Χρυσός Φοίνικας Ταινίας Μικρού Μήκους

«Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό και Εμάς» του Βασίλη Κεκάτου.

