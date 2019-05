Μαθητικές συγκεντρώσεις και πορείες για την κλιματική αλλαγή

Tις φωνές τους με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, που διαμαρτύρονται κάθε Παρασκευή, ζητώντας δράση και αλλαγή πολιτικών για να αναστραφεί η κλιματική αλλαγή, ένωσαν σήμερα μαθητές, φοιτητές και οικογένειες, στη Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε η πορεία που πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές με κύριο αίτημα την διάσωση του περιβάλλοντος και του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Μοναστηρακίου και κατευθύνθηκαν μέχρι την πλατεία Συντάγματος.

Αντιπροσωπεία από τους διαδηλωτές πήγε στη Βουλή, παρέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους και συναντήθηκε με την αντιπρόεδρο της Βουλής, Τασία Χριστοδουλοπουλου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κρατούσαν πανό και πλακάτ με μηνύματα υπέρ της προστασίας του πλανήτη, όπως "Make it Greener Make it Cleaner and do it now" (Κάνε τον (πλανήτη) πιο πράσινο, Κάνε τον πιο Καθαρό και Κάνε το τώρα), "Νο Polution is the only solution" (Όχι μόλυνση, είναι η μόνη λύση), "There is no planet B" (Δεν υπάρχει πλανήτης Β), "Change the politics not the climate" (Αλλάξτε πολιτικές όχι το κλίμα), εκφράζοντας ανησυχία και αγωνία για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη Γη.

«Στο προηγούμενο "Global Climate Strike", στις 15 Μαρτίου συμμετείχαν 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι.

Το παγκόσμιο κίνημα, Global Climate Strike, διοργανώνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας FridaysForFuture από τον Αύγουστο του 2018 με τη μαζική συμμετοχή μαθητών που απέχουν από τα μαθήματά τους και την 16χρονη ακτιβίστρια που έγινε σύμβολο της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής, Γκρέτα Τούνμπεργκ, να πρωτοστατεί.

Οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση κατεπείγουσα εφαρμογή των ενδιάμεσων στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού με καταληκτικό ορίζοντα το 2030 με γενναίες επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, άμεση ακύρωση των εξορύξεων σε θάλασσες και βουνά και κήρυξη Κλιματικής Έκτακτης Ανάγκης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

