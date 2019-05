Κοστούμια σε χαλαρή προσέγγιση

Το κοστούμι επιτρέπει πολλά περιθώρια για διαφοροποίηση, πρωτοτυπία και προσαρμογή στα εκάστοτε δεδομένα.

IN ICONS WE TRUST

Η σημερινή πρόταση της ομάδας του In Icons We Trust, συνδυάζει υφές, χρώματα και νοοτροπίες για να δημιουργήσει, στο τέλος, ένα αρμονικό σύνολο.

• Το μικροσκοπικό καρό του πουκαμίσου ταιριάζει συνήθως σε πιο επίσημες εμφανίσεις, μέσα από αυστηρά κοστούμια γραφείου. Κι όμως εδώ βρίσκει μια χαρά τη θέση του δίπλα στον λεπτό κι επίσημο χρονογράφο.

IN ICONS WE TRUST

• Ένα βαμβακερό σακάκι θεωρείται απαραίτητο όλο το καλοκαίρι, με διάφορους τρόπους. Ο σημερινός είναι ίσως και ο πιο ενδιαφέρον, αφού σε διακριτικό μπεζ χρώμα κρατά τις ισορροπίες ανάμεσα στο επίσημο και το casual στυλ των υπόλοιπων κομματιών.

• Τα cargo pants έχουν εξελιχθεί. Αφήνοντας πίσω τους τις κλισέ λεπτομέρειες που τα περιόριζαν, τώρα στέκονται υπέροχα σε μία ποικιλία από ρόλους. Εδώ, σε κεραμιδί χρώμα ξεφεύγει τελείως από το παρελθόν του, συστήνοντας καινούργιες ερμηνείες του casual.

IN ICONS WE TRUST

• To κομμάτι-κλειδί σε αυτήν την εμφάνιση είναι τα παπούτσια. Αυτές οι σουέντ εσπαντρίγιες δίνουν τον απαραίτητο τόνο που κάνει όλη την εμφάνιση φετινή και φρέσκια.

THE LOOK

Σακάκι από λινό και βαμβάκι, βαμβακερό πουκάμισο, πλεκτή γραβάτα και βαμβακερό παντελόνι όλα Vardas. Διαθέσιμα από το Vardas/Golden Hall και online στο www.vardas.gr.

Εσπαντρίγιες από τη συλλογή του Classico, Διαθέσιμες στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Ρολόι από την IWC PORTUGIESER CHRONOGRAPH. Διαθέσιμο στο http://www.iwc.com.

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα