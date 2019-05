Νάταλι Πόρτμαν εναντίον Moby

Πόλεμος δηλώσεων έχει ξεσπάσει μεταξύ του Moby και της Νάταλι Πόρτμαν για το αν είχαν ή δεν είχαν σχέση το 1999.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 53χρονος μουσικός, κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Τhen it Fell Apart», στην οποία αναφέρεται ότι διατηρούσε σχέση με τη Νάταλι Πόρτμαν για μερικές εβδομάδες όταν εκείνη ήταν 20 χρόνων.

Όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Moby, γνώρισε τη Νάταλι Πόρτμαν στα παρασκήνια μιας συναυλίας του και για ένα σύντομο διάστημα έβγαιναν μαζί ως ζευγάρι. Ο μουσικός περιγράφει τη σκηνή της γνωριμίας τους ως εξής: «Ήμουν ένας καραφλός αλκοολικός και η Νάταλι ήταν μια πανέμορφη σταρ του κινηματογράφου. Να όμως που βρισκόταν στο καμαρίνι μου και φλέρταρε μαζί μου. Ήμουν 33 κι εκείνη 20, αλλά αυτός ήταν ο δικός της κόσμος».

Στο βιβλίο βρίσκει κανείς και άλλες πληροφορίες για την ερωτική σχέση που όπως ισχυρίζεται ο Moby πως είχε με τη Νάταλι Πόρτμαν:

«Για μερικές εβδομάδες προσπάθησα να είμαι το αγόρι της Νάταλι, αλλά δεν λειτούργησε. Σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να της πω ότι ο πανικός που ένιωθα ήταν τεράστιος και με εμπόδιζε να κάνω φυσιολογικές σχέσεις, όμως μια νύχτα με ενημέρωσε από τηλέφωνο ότι είχε γνωρίσει κάποιον άλλον. Αισθάνθηκα ανακούφιση που δεν θα χρειαζόταν να της πω ποτέ πόσο κατεστραμμένος ήμουν».

Η 37χρονη, σήμερα, Νάταλι Πόρτμαν φαίνεται ότι θυμάται τη γνωριμία της με τον διάσημο μουσικό, με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η ίδια τονίζει ότι δεν έδειξε ποτέ ερωτικό ενδιαφέρον για τον Moby και ότι κράτησε αποστάσεις από εκείνον, όταν συνειδητοποίησε ότι η συμπεριφορά του ήταν... ανάρμοστη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Πρότμαν δήλωσε: «Εξεπλάγην όταν έμαθα ότι χαρακτήρισε το πολύ σύντομο διάστημα που τον γνώριζα ως σχέση. Αυτό που θυμάμαι εγώ ήταν ένας πολύ μεγαλύτερός μου άνδρας που φερόταν ανατριχιαστικά, παρά το γεγονός ότι είχα μόλις τελειώσει το σχολείο. Ο ίδιος γράφει ότι ήμουν 20. Αυτό αποκλείεται. Ήμουν έφηβη. Είχα μόλις κλείσει τα 18», αναφέρει η Νάταλι Πόρτμαν.

«Το γεγονός ότι χρησιμοποίησε αυτήν την ιστορία για να πουλήσει το βιβλίο του με ενοχλεί πολύ. Δεν συνέβησαν έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές λάθος πληροφορίες και μυθεύματα. Ήμουν φαν της μουσικής του και πήγα σε μια συναυλία του μετά την αποφοίτησή μου. Όταν γνωριστήκαμε μετά το σόου μου είπε "ας γίνουμε φίλοι". Εκείνη την περίοδο ήμουν απασχολημένη με τα γυρίσματα ενός φιλμ και με μια περιοδεία, έτσι βγήκαμε μόνο τρεις-τέσσερις φορές, προτού συνειδητοποιήσω τελικά ότι ήταν ένας μεγαλύτερος άνδρας με ανάρμοστο ενδιαφέρον για το πρόσωπό μου».

Ο Moby πέρασε στην αντεπίθεση. Ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφία που ο ίδιος ημίγυμνος αγκαλιάζει τη νεαρή τότε Νάταλι και αναρωτιέται: «Πρόσφατα διάβασα ένα κουτσομπολίστικο κομμάτι στο οποίο η Νάταλι Πόρτμαν είπε πως δεν βγαίναμε ποτέ. Αυτό με μπέρδεψε, καθώς όντως βγαίναμε, για την ακρίβεια είχαμε σχέση. Και έπειτα από τη σύντομη σχέση το 1999 παραμείναμε φίλοι για χρόνια».

Ο Moby δηλώνει πως σέβεται τη Νάταλι Πόρτμαν, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει γιατί διαστρεβλώνει την αλήθεια για τη σχέση τους. «Μου αρέσει η Νάταλι και σέβομαι το μυαλό και τον ακτιβισμό της. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο έντονα διαστρεβλώνει την αλήθεια για την (παρά ταύτα σύντομη) σχέση μας. Η ιστορία που παρουσιάζεται στο βιβλίο μου "Then It Fell Apart" είναι ακριβής, με πολλές σχετικές φωτογραφίες κλπ», σημειώνει ο Moby.