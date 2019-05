Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Τέσσερα νέα μέλη στη Συμβουλευτική Επιτροπή

Τέσσερις διακεκριμένες προσωπικότητες με διεθνή εμπειρία και κύρος προστίθενται στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο διευρύνει την απήχησή του στο εξωτερικό.

Με καταξιωμένη πορεία κι αναγνωρισμένη εμπειρία στους τομείς που υπηρετούν, τα τέσσερα νέα μέλη αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση του προφίλ του Φόρουμ, αλλά και την ανάπτυξη του ρόλου του στα Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την παγκόσμια σφαίρα.

Τα νέα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι: η Deborah Wince-Smith, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις ΗΠΑ, ο Kevin Featherstone, καθηγητής της έδρας Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο London School of Economics, ο Dr. Ian O. Lesser, αντιπρόεδρος του «Τhe German Marshall Fund of the United States», και η Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του ελληνικού think tank «Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

Με εμπειρία πλέον των 20 ετών σε κυβερνητικές θέσεις των ΗΠΑ, η Deborah Wince-Smith είναι η πρώτη αναγνωρισμένη από το Κογκρέσο αναπληρώτρια γενική γραμματέας Τεχνολογικής Πολιτικής στο υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ κι αναπληρώτρια διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων στον Λευκό Οίκο επί Ρόναλντ Ρήγκαν.

Ο Kevin Featherstone είναι διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου στο London School of Economics, καθώς κι επικεφαλής και συμπρόεδρος της LSEE-Έρευνα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου.

Ο Δρ. Ian O. Lesser υπηρετεί ως εκτελεστικός διευθυντής του «Transatlantic Center» κι εποπτεύει τις εργασίες του

«The German Marshall Fund» σε θέματα Μεσογείου, Τουρκίας και του ευρύτερου Ατλαντικού.

Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει διατελέσει Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων. Παράλληλα, είναι μέλος του δ.σ. του think tank «Friends of Europe», μέλος της Στρατηγικης Επιτροπής του think tank «Notre Europe-Jacques Delor Institute» και υπότροφος του Προγράμματος Richard von Weizsäcker της Ακαδημίας του Ιδρύματος Robert Bosch.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Φόρουμ συμβάλλει με την τεχνογνωσία της στον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη θεματολογία και διασφαλίζει τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων σε αυτό.

Τα υπόλοιπα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελούν οι:

Βασίλης Αντωνιάδης, Regional Practice Area Leader-Financial Institutions, Central Europe & ME, Senior Partner & Managing Director, BCG

Γεώργιος Δουκίδης, καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Ευθυμιάδης, πρόεδρος REDESTOS-Efthymiadis Agrotechnology Group

Οδυσσέας Κυριακόπουλος, πρώην πρόεδρος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Παναγιώτης Πικραμμένος, πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ελλάδας

Αθανάσιος Γ. Πλατιάς, καθηγητής Στρατηγικής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πλούταρχος Σακελλάρης, καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα πραγματοποιηθεί από 5-8 Μαρτίου 2020.