Samsung: Νέο λογισμικό και λειτουργίες για τα Galaxy Watch, Gear Sport και Gear S3

Samsung ανακοίνωσε τη διάθεση του νέου λογισμικού για τις συσκευές της Galaxy Watch, Gear Sport και Gear S3, το οποίο παρέχει νέο περιβάλλον εργασίας, νέες λειτουργίες και αναβαθμισμένη βελτιστοποίηση μπαταρίας.

Ουσιαστικά, η αναβάθμιση περιλαμβάνει το νέο περιβάλλον εργασίας One UI της Samsung, το οποίο θεωρείται απλό στην χρήση και σχεδιασμένο να προσφέρει άνετη πλοήγηση και ξεκάθαρη, διαισθητική διασύνδεση. Το νέο λογισμικό θα αρχίσει να διατίθεται σταδιακά στην Ελλάδα από το τέλος Μαΐου 2019 και θα προσφέρει νέο περιβάλλον χρήσης στο ρολόι, αναβαθμισμένη βελτιστοποίηση μπαταρίας και ενημερωμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και φυσικής κατάστασης με το Samsung Health.

Πιο αναλυτικά, το One UI χαρακτηρίζεται από καθαρότητα και απλότητα και είναι σχεδιασμένο για να μειώσει τους περιττούς περισπασμούς και την «οπτική ακαταστασία», για ευκολότερη ανάγνωση, ταχύτερη πλοήγηση και καλύτερη εμπειρία χρήσης. Τα ενημερωμένα γραφικά περιλαμβάνουν ρεαλιστικά animations όταν οι χρήστες κατακτούν μια επίτευξη φυσικής δραστηριότητας, παρέχοντας μια βελτιωμένη οπτική εμπειρία. Το One UI στο smartwatch προσφέρει μια κομψή επιφάνεια διεπαφής που συγχρονίζεται με το One UI των Galaxy smartphones, παρέχοντας αρμονικά χρώματα και όμοιες διατάξεις στις συσκευές.

Η αναβάθμιση παρέχει, επίσης, βελτιωμένες οπτικές ρυθμίσεις, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν και να ελέγχουν με μεγαλύτερη άνεση τη συσκευή τους. Το ενημερωμένο περιβάλλον διεπαφής διαθέτει νέες προηγμένες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης λειτουργίας αφύπνισης με την αφή, τον έλεγχο της συχνότητας και του χρονοδιαγράμματος των καθημερινών ενημερώσεων καθώς και την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Καληνύχτα, σύμφωνα με τις προσωπικές συνήθειες ύπνου του χρήστη.

Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε μια ποικιλία νέων σχεδίων καντράν του smartwatch τους μέσα από το Galaxy Store, που προηγουμένως ήταν διαθέσιμα μόνο για το Galaxy Watch Active, για την εξατομίκευση της συσκευής τους.

Το νέο λογισμικό θα παρέχει στους χρήστες βελτιωμένη δυνατότητα της καθημερινής παρακολούθησης υγείας και φυσικής κατάστασης με τις νέες λειτουργίες του Samsung Health στις Galaxy Watch, Gear Sport ή Gear S3 συσκευές τους. Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν:

• Καθημερινές Δραστηριότητες: Το Samsung Health εμφανίζει εφεξής την οθόνη «Daily Activities» (μτφ. Καθημερινές Δραστηριότητες) κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει μια σύνοψη της ημερήσιας λήψης θερμίδων, κίνησης και άσκησης του χρήστη.

• Βελτιωμένη παρακολούθηση άσκησης: Η παρακολούθηση της άσκησης είναι ευκολότερη και ταχύτερη από ποτέ, τόσο στο widget όσο και στην εφαρμογή Samsung Health, επιτρέποντας στους χρήστες τη γρήγορη πλοήγηση. Τα δεδομένα της άσκησης συγχρονίζονται διαρκώς από το wearable στο συνδεδεμένο smartphone, διατηρώντας ένα ακριβές ημερολόγιο προπόνησης και στις δύο συσκευές, για εύκολη καθημερινή παρακολούθηση. Η ενημέρωση περιλαμβάνει, επίσης, ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα άσκησης για παρακολούθηση κολύμβησης σε εξωτερικό χώρο .

• Βελτιωμένη παρακολούθηση υγείας και ευεξίας: Το νέο λογισμικό διαθέτει πιο αποτελεσματική παρακολούθηση του καρδιακού παλμού με τη λειτουργία High Heart Rate Alert (μτφ. Ειδοποίηση Υψηλού Καρδιακού Ρυθμού), ειδοποιώντας τον χρήστη σε περίπτωση που ο καρδιακός παλμός τους υπερβαίνει το προκαθορισμένο επίπεδο. Η παρακολούθηση του ύπνου είναι πιο λεπτομερής, παρουσιάζοντας το μέσο εύρος του ύπνου του χρήστη σε σύγκριση με το τυπικό εύρος της ηλικιακής ομάδας του, για γρήγορη ανάλυση και σύγκριση.

Τέλος, η αναβαθμισμένη έκδοση προσφέρει βελτιστοποίηση μπαταρίας για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια, κλείνοντας αυτόματα τις εφαρμογές που «τρέχουν» στο φόντο και τροποποιώντας τις ρυθμίσεις που μπορεί να εξαντλήσουν την μπαταρία. Οι χρήστες μπορούν, ακόμα, να προσαρμόσουν τις προτιμώμενες ρυθμίσεις εξοικονόμησης μπαταρίας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων φωτεινότητας και αδράνειας οθόνης, για να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση μπαταρίας χωρίς να αφαιρούν από την εμπειρία χρήσης.