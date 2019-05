Φεστιβάλ Καννών: Άστραψαν τα φλας για τη Μόνικα Μπελούτσι

Η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «The best years of a life» (Les plus belles annees d'une vie) του Γάλλου σκηνοθέτη Κλοντ Λελούς, στην οποία συμμετέχει, κάνοντας τα φλας των φωτορεπόρτερ να πάρουν «φωτιά».

Το φιλμ, που προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στο 72o Φεστιβάλ των Καννών, είναι ένα αισθηματικό δράμα του βετεράνου Κλοντ Λελούς, στο οποίο η Ανούκ Εμέ και ο Ζαν Λουί Τρεντινιάν συναντούν ξανά τους χαρακτήρες του πολυαγαπημένου και βραβευμένου στις Κάννες το 1966, «Ένας άντρας και μία γυναίκα», 53 χρόνια μετά.

Η ταινία που προβλήθηκε στο διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ, σύστησε στους σινεφίλ την Αν και τον Ζαν Λουί, δυο ανθρώπους που -έχοντας ζήσει ο καθένας μια προσωπική τραγωδία- ανακάλυψαν μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα.





Στην πραγματικότητα ο Λελούς, οι ηθοποιοί του, αλλά και το κοινό αγάπησαν τόσο τους χαρακτήρες και την ιστορία τους, που είκοσι χρόνια μετά επέστρεψαν για τη συνέχεια στο «Ένας άντρας και μια γυναίκα: Είκοσι χρόνια μετά», το οποίο βρέθηκε κι αυτό εκτός συναγωνισμού στο Φεστιβάλ των Καννών, το 1986.