Έκτακτη συνάντηση των αραβικών χωρών ζητεί η Σ. Αραβία

Η Σαουδική Αραβία θέλει να αποτρέψει ένανπόλεμο στην περιοχή, από την άλλη όμως είναι έτοιμη να απαντήσει με «δύναμη και αποφασιστικότητα», έπειτα από τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας σε δεξαμενόπλοια και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του Ριάντ, προσθέτοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν. Παράλληλα, το βασίλειο ζήτησε τη σύγκληση έκτακτων συναντήσεων με τι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου(GCC) και του Αραβικού Συνδέσμου, ώστε να συζητηθεί η κλιμάκωση της έντασης στον Αραβικό Κόλπο, όπως μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο βασιλιάς Σαλμάν προσκάλεσε τους ηγέτες των χωρών του Κόλπου και αραβικών κρατών σε δύο έκτακτα συμβούλια στη Μέκκα στις 30 Μαϊου, για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις συνέπειές τους στην περιοχή.

δήλωσε ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών Αμπντέλ αλ Τζουμπέιρ.

Τέσσερα τάνκερ –δύο σαουδαραβικά, ένα νορβηγικό και ένα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων- έγιναν στόχος μυστηριώδους «ενέργειας σαμποτάζ» την Κυριακή στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υποψιάζονται πως η Τεχεράνη βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις, με το Ιράν να αρνείται εμπλοκή.

«Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας δεν θέλει πόλεμο στην περιοχή ούτε επιδιώκει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, Αντέλ αλ-Τζουμπέιρ, σε συνέντευξη Τύπου. «Το Ριάντ θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να αποτρέψει αυτόν τον πόλεμο και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει ότι στην περίπτωση που η άλλη πλευρά επιλέξει πόλεμο, το βασίλειο θα απαντήσει με όλη τη δύναμη και αποφασιστικότητα και θα υπερασπισθεί τα συμφέροντά του».

Παράλληλα το σαουδαραβικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε χθες ότι ο βασιλιάς Σαλμάν κάλεσε τους ηγέτες των αραβικών χωρών και των κρατών του Κόλπου σε έκτακτες συνόδους κορυφής με θέμα συζήτησης τις επιθέσεις ενάντια στα δεξαμενόπλοια. Οι συναντήσεις προγραμματίζονται για τις 30 Μαΐου στην Μέκκα.

«Οι τρέχουσες, σοβαρές συνθήκες υπαγορεύουν μια ενιαία στάση μεταξύ των αραβικών κρατών και των χωρών του Κόλπου απέναντι στις προκλήσεις και κινδύνους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, στις συνόδους θα «συζητηθούν αυτές οι επιθετικές ενέργειες και οι επιπτώσεις τους στην περιοχή».

Παράλληλα με tweet το ΥΠΕΞ ανέφερε ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Σαλμάν συζήτησε τις εξελίξεις στην περιοχή, μεταξύ άλλων και προσπάθειες για ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι τόνισε ότι οι «κρίσιμες περιστάσεις» στην περιοχή απαιτούν μια ενωμένη στάση των Αραβικών χωρών και των χωρών του Κόλπου.

Στην ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, που δημοσιεύθηκε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM, καλωσόρισε το κάλεσμα του Σαουδάραβα μονάρχη για σύγκληση εκτάκτων συνόδων κορυφής στην Μέκκα.

Οι εξελίξεις έρχονται μέσα ένα κλίμα έντασης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με την ένταση να ανεβαίνει αισθητά το τελευταίο διάστημα, παίρνοντας ανησυχητική τροπή. Δύο μέρες μετά το συμβάν των επιθέσεων στα δεξαμενόπλοια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία έγιναν στόχοι επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την ευθύνη των επιθέσεων ανέλαβαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι στη γειτονική Υεμένη, τους οποίους οι σαουδαραβικές δυνάμεις πολεμούν.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Reuters, AFP

Saudi Arabia has called for urgent meetings of the regional Gulf Cooperation Council and the Arab League to discuss escalating tensions in the Gulf, the Saudi official news agency said on Saturday.

The Saudi Press Agency said King Salman had invited Gulf leaders and Arab states to two emergency summits in Mecca on May 30 to discuss recent "aggressions and their consequences" in the region.

Tensions have soared in the Gulf with the US deploying an aircraft carrier and bombers to the region over alleged threats from Iran.