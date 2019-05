Τα 6 πράγματα που μάθαμε κατά τη διάρκεια του Microsoft Summit

Η κα. Αντωνάκου αναφέρθηκε επίσης στα άκρως ενδιαφέρονταμε τίτλο «Greece: With an AI to the future», την οποία παρουσίασε επί σκηνής ο Δρ. Γιωργής Κριτσωτάκις, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της Accenture στην Ελλάδα για τους τομείς Τηλεπικοινωνιών, Media και Τεχνολογίας, τονίζοντας ιδιαίτερα το κομμάτι για την θετική ώθηση που μπορεί να δώσει στην ελληνική οικονομία η Τεχνητή Νοημοσύνη: «Η ευκαιρία για την Ελλάδα είναι τώρα. Και όλοι εμείς, στο τιμόνι αυτής της χώρας, ο καθένας και η καθεμιά από τη θέση του, είμαστε η γενιά η οποία θα καθορίσει τις συνθήκες της μετάβασης σε αυτή την άλλη εποχή, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Το τρίτο βασικό συμπέρασμα του φετινού Microsoft Summit είναι ότι «οι επιχειρήσεις πρέπει να δράσουν τώρα αν δεν θέλουν να μείνουν πίσω» . Η διεθνής εμπειρία κατείχε επίσης σημαντική θέση στο Summit με τον κάθε ομιλητή να δίνει το δικό του στίγμα.

Ενώ, ο Chris Brauer, Director of Innovation in the Institute of Management Studies at Goldsmiths, University of London, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Αγγλίας: «Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη δυνατότητα να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη του ΑΙ, αρκεί οι οργανισμοί να ενεργήσουν τώρα». Για να γίνει αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων: «Οι εταιρείες πρέπει να έχουν στρατηγική σκέψη για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες. Με τους ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ οι επιχειρηματικοί ηγέτες να υιοθετήσουν μία υπεύθυνη προσέγγιση για την ενσωμάτωση του ΑΙ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το δυναμικό των επιχειρήσεων θα αισθάνεται και θα κατανοεί τα οφέλη από τις νέες τεχνολογίες».