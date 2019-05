Έντονα χρώματα και logomania σε ένα iconic look

Σε από τα χαρακτηριστικά των «μελλοντικών κλασικών» της δεκαετίας φαίνεται να διαμορφώνεται το color blocking, συνεχίζοντας την επιρροή του στα fashion brands.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, λογικό είναι, λοιπόν, να χρωματίζει με την έντασή του τις φετινές κολεξιόν, ειδικά εκείνες που οριοθετούνται στα πλαίσια του athleisure.

Εάν, δε, βάλουμε στην εξίσωση και η logomania, διαμορφώνεται ένα look ιδιαίτερο, δυναμικό και πολύ σημερινό.

IN ICONS WE TRUST

• Φροντίστε να στηρίξετε το look σε μία στερεή, ήσυχη βάση, όπως ένα λευκό βαμβακερό παντελόνι.

• Ένα ωραίο παιχνίδι που μπορεί να προκύψει είναι το «σετάρισμα» των sneakers με τα χρώματα του φούτερ.



• Τολμήστε ένα αντιανεμικό σε έντονο χρώμα, που μπορεί να διατηρήσει τη χρωματική του ανεξαρτησία από το υπόλοιπο outfit.

Αδιάβροχο, φούτερ και βαμβακερό παντελόνι Tommy Hilfiger, όλα διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Sneakers Saucony, διαθέσιμα από τα Saucony Stores Νέο Ψυχικό, Κηφισίας 300, Saucony Store Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 107, Runner Store & More Εμπορικό κέντρο My Golden Hall

Ρολόι Portugieser Yacht Club Chronograph, από την IWC, διαθέσιμο στο www.iwc.com.

