Την πρώτη μεταμόσχευση οργάνου που παραδόθηκε με drone πραγματοποίησαν τον Απρίλιο χειρουργοί στο University of Maryland Medical Center στη Βαλτιμόρη.

«Όλο αυτό είναι εντυπωσιακό. Χρόνια πριν, δεν θα το σκεφτόσουν καν» είπε ο παραλήπτης του νεφρού, ένας 44χρονος κάτοικος της Βαλτιμόρης, ο οποίος έχει λάβει πλέον εξιτήριο από το UMMC.

Η όλη διαδικασία προέκυψε χάρη στη συνεργασία ειδικών του Department of Aerospace Engineering και του Unmanned Aircraft Systems (UAS) Test Site του University of Maryland και γιατρών και ερευνητών του UMSOM (University of Maryland School of Medicine) στη Βαλτιμόρη, συν συνεργάτες στο Living Legacy Foundation of Maryland.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, σημειώθηκε μια σειρά από σημαντικές πρωτιές, από τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για τη συντήρηση και παρακολούθηση του οργάνου, τη χρήση ενός ασυρμάτου δικτύου «mesh» για τον έλεγχο του drone κ.α.

Πριν την πτήση της 19ης Απριλίου, το αεροσκάφος είχε αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σε πτήσεις μεταφοράς αίματος, αλατούχου διαλύματος και άλλων υλικών, καθώς και ενός υγιούς, μα μη βιώσιμου για μεταμόσχευση, ανθρώπινου νεφρού. Για τον σκοπό της δημιουργίας ενός drone κατάλληλου για αυτή τη δουλειά και των γενικότερων συστημάτων που απαιτούνταν (ΗΟΜΑL: Human Organ Monitoring and Quality Assurance Apparatus for Long-Distance Travel) υπήρξε συνεργασία με διάφορες εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας. Το ίδιο το αεροσκάφος σχεδιάστηκε από μηχανικούς του UMD UAS Test Site, και περιλαμβάνει σειρά εφεδρικών κινητήρων και μπαταριών και αλεξίπτωτο σε περίπτωση μεγάλης βλάβης.