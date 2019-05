Ύπνος και άσκηση επηρεάζουν διαφορετικά τις νέες μητέρες από τους νέους πατέρες

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Ο ύπνος και η άσκηση είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των νέων γονιών, αλλά αυτά τα βασικά επηρεάζουν τις νέες μητέρες διαφορετικά από ό,τι τους νέους μπαμπάδες, σύμφωνα με τους ερευνητές του πανεπιστημίου Penn State.

Σε μια μελέτη που ασχολείται με την καθημερινή ζωή των νέων γονιών, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι γενικά η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και ο περισσότερος ύπνος από μέρα σε μέρα συνδέεται με την προσωπική τους ευεξία αλλά και την καλύτερη και πιο στενή σχέση με το μωρό τους.

Ωστόσο, παρατήρησαν ότι οι πατέρες που κοιμόντουσαν περισσότερο κατά μέσο όρο ανέφεραν χαμηλότερη συνολική ευεξία και λιγότερη σύνδεση με την σύντροφο και το παιδί τους. Αντίθετα, οι μητέρες που κοιμήθηκαν περισσότερο κατά μέσο όρο ανέφεραν μεγαλύτερη ευεξία.

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στις μέρες κατά τις οποίες οι πατέρες ασκούνταν περισσότερο από το συνηθισμένο, υπήρχε μικρότερη πιθανότητα διαφωνίας μεταξύ του ζευγαριού. Όμως, στις μέρες που οι μητέρες ασκούσαν περισσότερο από το συνηθισμένο, υπήρχαν μεγαλύτερες πιθανότητες για μεταξύ τους διαφωνίες.

Ο Mark Feinberg, καθηγητής στο Κέντρο Έρευνας & Πρόληψης Edna Bennett Pierce στο πανεπιστήμιο Penn, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, δήλωσε ότι αυτές οι διαφορές μπορεί να οφείλονται στο ότι οι μητέρες συχνά θεωρούνται ως οι βασικοί φροντιστές μιας οικογένειας.

Επίσης, είναι πολύ πιθανό ότι ο επιπλέον χρόνος που περνάει με το παιδί ένας πατέρας να του προκαλεί άγχος και γι αυτό γίνεται ευερέθιστος.

Για τη μελέτη η οποία εξέταζε πώς παράγοντες όπως η άσκηση, ο ύπνος και οι διάφορα άγχη επηρέασαν την καθημερινή ζωή και τις οικογενειακές σχέσεις των νέων γονέων, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 143 μητέρες και 140 πατέρες που συλλέχθηκαν δέκα μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Monographs of the Society for Research In Child Development .

Σύμφωνα με τον Feinberg, η παρούσα μελέτη είναι μία από τις πρώτες που εξετάζει αυτούς τους παράγοντες στρες και ανθεκτικότητας μεταξύ των νέων γονέων σε καθημερινό επίπεδο.

Και όπως είπε, μπορεί η πρόωρη γονιμότητα είναι αγχωτική για τους γονείς τόσο ως άτομα όσο και ως ζευγάρια, ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας περίοδος για την ανάπτυξη των νεογέννητων γι’ αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοηθεί και να υποστηριχθεί η ευημερία των γονέων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Γενικά, όπως είπε, οι νέοι γονείς αυτή την περίοδο παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και συγκρούσεων μεταξύ τους, ενώ κοιμούνται λιγότερο και χάνεται κατά κάποιο τρόπο η συντροφικότητα και ο ρομαντισμός από τη ζωή με τον σύντροφό τους.

Όμως, είναι και η περίοδος κατά την οποία τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα όταν οι εγκέφαλοί τους και τα ρυθμιστικά συστήματα αναπτύσσονται ταχέως για να μπουν στη λειτουργία τους για το υπόλοιπο της ζωής τους και εξαρτώνται περισσότερο από τους γονείς έχοντας ανάγκη από σταθερή αγάπη και υποστήριξη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, εξετάζοντας πώς αντιδρούν οι νέοι γονείς στις αλλαγές που γίνονται στη ζωή τους θα μπορέσουν πιθανώς να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και να τους βοηθήσουν να πετύχουν μια καλύτερη οικογενειακή λειτουργία με περισσότερες μέρες ευημερίας.

