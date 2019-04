Αμερικάνικη γοητεία και αρχετυπικοί συνδυασμοί

Με το καλοκαίρι να πλησιάζει σταδιακά, η θάλασσα αποτελεί έμπνευση για το στιλ.

Σε διάφορες εκδοχές και συνδυασμούς, οι μαρινιέρες, τα boat shoes, το navy look έχουν την τιμητική τους.

Σήμερα, η ομάδα του In Icons We Trust προτείνει μια εμφάνιση που βρίσκει την έμπνευσή της στο American College look, με τις λεπτομέρειες ωστόσο να ανατρέπουν τα στερεότυπα.

IN ICONS WE TRUST

• Αντί για μαρινιέρα, ή ακόμη και μπλουζάκι polo, αυτή η εμφάνιση επενδύει σε μία μπλούζα Tommy Hilfiger που ακολουθεί το κόψιμο του φούτερ αλλά δεν συμμερίζεται την πληθωρικότητά του, παραμένοντας πιστή στη στενή γραμμή που κολακεύει αρκετά.

• Ένα λευκό παντελόνι σε ίσια γραμμή και σταθερή ύφανση, από χοντρό βαμβάκι, είναι το κομμάτι-κλειδί που ταιριάζει με όλα. Εδώ αντικαθιστά το κλασικό chino και αφήνει έξω από το παιχνίδι το αναμενόμενο μπλε τζιν.

• Σε μία τέτοια εμφάνιση καλό είναι να εστιάζει κανείς στα μεγέθη. Λίγο μεγαλύτερο, λίγο πιο φαρδιά τα κομμάτια που συνθέτουν αυτό το παζλ, και το παιχνίδι της κομψότητας θα είχε χαθεί.

• Το παντελόνι πρέπει να έχει κοντό ή γυρισμένο ρεβέρ. Το αποτέλεσμα ενισχύει όλο το look.

IN ICONS WE TRUST

Φούτερ και τζιν παντελόνι Tommy Hilfiger, όλα διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger boutiques.

Ρολόι από την IWC Aquatimer Chronograph Edition «Sharks». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail.

Loafers από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95- Πάτρα και online στο www.classico.gr .