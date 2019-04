«Στραβοπάτημα» για το διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX

Σημαντικό πρόβλημα- «ανωμαλία», όπως χαρακτηρίζεται σε σχετικά δημοσιεύματα- αντιμετώπισε το Σάββατο μια δοκιμαστική έκδοση του διαστημοπλοίου Crew Dragon της SpaceX, που προορίζεται για επανδρωμένες πτήσεις, κατά τη διάρκεια δοκιμών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Σύμφωνα με τη Florida Today, καπνοί φάνηκαν να υψώνονται από την περιοχή, υποδεικνύοντας πως είχε υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό, το οποίο τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με αξιωματούχους της βάσης της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας όπου γίνονταν οι δοκιμές.

«Νωρίτερα σήμερα, η SpaceX πραγματοποίησε μια σειρά δοκιμών κινητήρα σε δοκιμαστικό σκάφος Crew Dragon στις εγκαταστάσεις δοκιμών μας στη Ζώνη Προσγείωσης 1 στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Space.com. «Οι αρχικές δοκιμές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, αλλά η τελική δοκιμή κατέληξε σε μια ανωμαλία».

Η SpaceX σχεδιάζει να χρησιμοποιεί την εν λόγω κάψουλα για αποστολές αστροναυτών της NASA από και προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πέταξε επιτυχώς για πρώτη φορά τον Μάρτιο, σε μια μη επανδρωμένη πτήση κατά την οποία το σκάφος προσδέθηκε μόνο του στον διαστημικό σταθμό και μετά επέστρεψε στη Γη.

Όπως σημειώνει το Space.com, από την πτήση εκείνη και μετά, η εταιρεία ετοιμάζει το σκάφος για την επόμενη δοκιμή του, που έχει να κάνει με την ικανότητα του Crew Dragon να κρατά ασφαλείς τους αστροναύτες του εάν κάτι δεν πάει καλά κατά την εκτόξευση (το σχετικό σύστημα είναι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στα ρωσικά Σογιούζ, χάρη στο οποίο σώθηκαν δύο κοσμοναύτες σε ατύχημα τον Οκτώβριο). Η SpaceX σχεδίαζε να κάνει μια τέτοια δοκιμή κατά τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το Spaceflight Now, η δοκιμή έστειλε ένα κοκκινωπό- πορτοκαλί νέφος στον ουρανό, ορατό από χιλιόμετρα, υποδεικνύοντας πως πιθανότατα επρόκειτο για σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, την Κυριακή κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο Twitter που υποτίθεται πως έδειχνε τα αποτελέσματα της δοκιμής. Στο βίντεο η κάψουμα φαινόταν να εκρήγνυται.

Από πλευράς του, ο επικεφαλής της NASA, Τζιμ Μπράιντενσταϊν, δήλωσε πως η NASA έχει ενημερωθεί για το αποτέλεσμα του τεστ και την ανωμαλία που σημειώθηκε, τονίζοντας πως «θα συνεργαστούμε στενά για να διασφαλίσουμε πως θα προχωρήσουμε με ασφάλεια προς τα εμπρός». Όπως πρόσθεσε, οι ομάδες της NASA και της SpaceX αξιολογούν το περιστατικό, τονίζοντας πως «για αυτό κάνουμε δοκιμές».

NASA has been notified about the results of the @SpaceX Static Fire Test and the anomaly that occurred during the final test. We will work closely to ensure we safely move forward with our Commercial Crew Program. pic.twitter.com/yE2J5yGzA7