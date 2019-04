Ένα άλμπουμ, δεκατέσσερα έργα, μια έκδοση και μια έκθεση

Ατομική έκθεση του ζωγράφου Στέφανου Ρόκου με τίτλο «Stefanos Rokos: Nick Cave & The Bad Seeds' No More Shall We Part, 14 paintings 17 years later», σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Σταύρου Καβαλλάρη, παρουσιάζεται έως τις 19 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη [Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα].

Για πρώτη φορά, παρουσιάζεται η νέα σειρά έργων του καλλιτέχνη, η οποία έχει ως κέντρο μια εικαστική προσέγγιση του άλμπουμ «No More Shall We Part» των Nick Cave & The Bad Seeds (Mute, 2001).





«Με τον Nick Cave διατηρώ, επίσης, μια σταθερή σχέση και επικοινωνία επί μία δεκαετία, ενώ γνωρίζει και εκτιμά την καλλιτεχνική μου δραστηριότητα». Να σημειωθεί ότι ο γνωστός μουσικός όχι μόνον παραχώρησε δικαίωμα χρήσης των στίχων του στο εικαστικό αυτό project αλλά και ότι, με ουσιαστικό τρόπο, έχει ο ίδιος προσωπικά «συντονιστεί» και υποστηρίζει την έκθεση και την έκδοση.

«Τον Νοέμβριο του 2017 και τον Ιούνιο του 2018, ο Nick Cave επισκέφθηκε το εργαστήριό μου και είδαμε μαζί όλα τα έργα του project. Η ανταπόκρισή του ήταν ενθουσιώδης, οι συζητήσεις σχετικά με την προσέγγιση του album, τη συνομιλία των έργων με τα τραγούδια, την έκδοση του βιβλίου, την έκθεση και τoν τρόπο με τον οποίο φαντάζομαι ότι θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις ήταν απόλυτα ουσιαστικές».

Όπως επισημαίνει ο επιμελητής της έκθεσης Σταύρος Καβαλλάρης, «.... η περίπτωση της συνάντησης του ζωγράφου Στέφανου Ρόκου και των τραγουδοποιών Nick Cave & the Bad Seeds, καθώς και της αμφίδρομης σχέσης τους, η οποία οδήγησε σε αυτή την έκθεση και την οπτικοποίηση, με χειροπιαστή συνειδητοποίηση, των 14 τραγουδιών του συνθετικού έργου “No More Shall We Part”, δεκαεπτά χρόνια αργότερα είναι γεμάτη θύμησες, αναπολήσεις, μνήμες, όλες απολιθώματα που προσπαθούν να επανασυνδεθούν με την αποσπασματική υπόσταση του δίπολου “παιδί/άνδρας”. Μοναδικά υποβλητικοί στίχοι, οι οποίοι, όταν δεν εκφράζουν την επιθυμία να συνεπάρουν, σαγηνεύουν, παρασέρνουν. Πίνακες εξίσου σαγηνευτικοί, που επικαλούνται τα όποια ψήγματα έρωτα έχουν ξεμείνει ως παρόρμηση μιας αρχειοθετημένης επιθυμίας».

Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη & Κυριακή:10:00-18:00, Παρασκευή & Σάββατο: 10:00-22:00, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: κλειστά.

gkoul@naftemporiki.gr