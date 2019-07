Ο John Cleese των Monty Python στο Ηρώδειο

Το Ηρώδειο υποδέχεται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, έναν από τους κορυφαίους και διεθνούς φήμης κωμικούς των τελευταίων δεκαετιών. Ο περίφημος John Cleese θα εμφανιστεί σε έναν από τους πιο επιβλητικούς χώρους του κόσμου, στις 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Last Time To See Me Before I die».



Μία παράσταση που θα περιλαμβάνει μεγάλες στιγμές της καριέρας του μέσα από ένα μοντάζ δημοφιλών clips και live comedy για πρώτη, και ίσως «τελευταία», φορά ενώπιον του ελληνικού κοινού.

Ηθοποιός, κωμικός, συγγραφέας , παραγωγός ταινιών και σεναριογράφος, ο John Cleese γεννήθηκε στο Weston-super-Mare της Αγγλίας το 1939. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όπου άρχισε να γράφει κωμικά σκετς στο Clifton College του Bristol καθώς και με τη συμμετοχή του στον θεατρικό θίασο Footlights Club, ενώ φοιτούσε Νομική στο πανεπιστήμιο του Cambridge. Το πρώτο του επαγγελματικό εγχείρημα γραφής ήταν μέσω του BBC στο «The Dick Emery Show» και μετέπειτα με τα σατιρικά σκετς «That Was the Week That Was» (1963), «The Frost Report » (1966) και «At Last the 1948 Show» (1967), με παρουσιαστή τον David Frost. Η μεγάλη επιτυχία του Cleese στα συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησε στην απόκτηση ενός μικρού ρόλου στην ταινία «Interlude»(1968) -η πρώτη του κινηματογραφική συμμετοχή.

Το 1969, μια παρέα ηθοποιών και συγγραφέων σχηματίζουν τους θρυλικούς Monty Python. Οι Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones και Michael Palin, συνεργάζονται για την παραγωγή του σατιρικού σόου «Monty Python Flying Circus» στο BBC. Με ένα μοναδικό ύφος αλλά και ένα ιδιαίτερα καυστικό και ακραίο χιούμορ, η σειρά γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και απέκτησε εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς, θέτοντας νέα θεμέλια στο είδος της κωμωδίας.

Το 1988 κυκλοφόρησε μία από τις καλύτερες κωμωδίες του κινηματογράφου, με τίτλο «A Fish Called Wanda». Πρωταγωνιστές ήταν οι Jamie Lee Curtis, John Cleese, Michael Pine και Kevin Kline. O John Cleese άρχισε να δουλεύει το σενάριο το 1983, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από μια σειρά κόμικς που κυκλοφόρησαν μεταξύ της δεκαετίας του ’40 και ’50. H ταινία είχε τεράστια εμπορική επιτυχία, κερδίζοντας το κοινό αλλά και την νίκη του στα Bafta Film Awards ως καλύτερος ηθοποιός.

Κατά τη διάρκεια της ένδοξης καριέρας του, ο Cleese έχει εμφανιστεί σε αρκετές κινηματογραφικές δουλειές όπως οι «Time Bandits» (1981), «Silverado» (1985), «Mary Shelley’s Frankenstein» (1994), «The Out-of-Towners» (1999), «Charlie’s Angels: Full Throttle» (2003) και «The Day the Earth Stood Still» (2008), «The Pink Panther 2» (2009) καθώς και σε ταινίες του James Bond και του Harry Potter. Επίσης, κατέχει αρκετούς πρωταγωνιστικούς ρόλους σε διάφορες κωμικές ταινίες όπως οι «Privates on Parade» (1982) και «Clockwise» (1986). Τέλος, έχει δανείσει την φωνή του σε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες όπως οι «Shrek 2» (2004), «Shrek the Third» (2007) και «Shrek Forever After» (2010), «Charlotte’s Web»(2006), «Trolls» (2016) και «Elliot the Littlest Reindeer» (2018).

