Συνδυάζοντας το athleisure με το color blocking

Αν και έμοιαζαν παροδικές, οι τάσεις του athleisure και του το color blocking, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από κάποιες σεζόν, φαίνεται ότι τελικά είναι εδώ για να μείνουν χτίζοντας την ιστορία του κλασικού.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, ενώ το color blocking (η χρήση έντονων χρωμάτων σε μεγάλη δόση και σε συνδυασμό μεταξύ τους) και το athleisure (αθλητικό στιλ σε μετάφραση casual ντυσίματος που δεν παραπεμπει πλέον στο γυμναστήριο) μοιάζουν αρκετά κοντά, θέλουν πολλή προσοχή για να μην καταλήξετε να μοιάζετε με αθλητή των eighties.

• Βρείτε μία ουδέτερη βάση και υποστηρίξτε τη. Το λευκό παντελόνι, που δίνει στήριξη στον καμβά των παπουτσιών και τα κορδόνια του jacket, είναι η ενιαία γραμμή που χρειάζεται αυτό το λουκ.

• Διαλέξτε δύο, το πολύ τρία χρώματα και παίξτε μεταξύ τους. Προσοχή, το εγχείρημα θα αποτύχει εάν επιχειρήσετε να ενσωματώσετε στο ένα το άλλο. Αν, δηλαδή, εδώ είχαμε λίγο κίτρινο στο τζάκετ, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν επιτυχές.

IN ICONS WE TRUST

• Κάποιος θα βγει μπροστά, κάποιος θα κάτσει διακριτικά πίσω. Το κίτρινο κέρδισε εδώ τα σκήπτρα, παρ’ όλα αυτά κινείται στο background, εξασφαλίζοντας τη σωστή του έκφραση προς τα έξω.

• Το μαλακό χρώμα του τζάκετ επιτρέπει σε όλα τα υπόλοιπα χρώματα να ξεπηδούν και παράλληλα κρατάει την ησυχία στα επίπεδα που επιτρέπεται.

• Αυτά τα sneakers υποστηρίζουν την athleisure τάση χωρίς να μοιάζουν αθλητικά, μόνο σπορτίφ.

THE LOOK

Δερμάτινο μπουφάν Trussardi. Διαθέσιμο από τις Trussardi Boutiques.

Φούτερ και παντελόνι Gant. Όλα Διαθεσιμα από τις Gant Boutiques.

Sneakers Saucony. Διαθέσιμα από τα Saucony Stores Νέο Ψυχικό, Κηφισίας 300, Saucony Store Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 107, Runner Store & More Εμπορικό κέντρο My Golden Hall.

Πηγή: In Icons We Trust

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογραφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα