METEO.GR

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει ιστορική γέφυρα στην Κρήτη Την κατάρρευση ιστορικής γέφυρας του Κερίτη προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τον νομό Χανίων.

According to the Athens observatory / meteo.gr, 309 millimetres of daily rainfall was recorded up until Monday afternoon at the Askifos plateau in Chania prefecture.