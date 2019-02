Στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου ο Αλ. Τσίπρας

Στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)-Αραβικού Συνδέσμου.

Αύριο το απόγευμα, θα συμμετάσχει στην πρώτη ολομέλεια της συνόδου, όπου θα συζητηθεί η ενίσχυση της ευρω-αραβικής συνεργασίας και η από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο της συνόδου.

Το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Τσίπρας θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, Άμπουλ Γέιτ, και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύνοδο, σε περιορισμένη σύνθεση, με θέμα την από κοινού αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων, αλλά και στη δεύτερη ολομέλεια της συνόδου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου, στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου έχει ως εξής:

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου

17.00 : Επίσημη υποδοχή αντιπροσωπειών και τελετή έναρξης της Συνόδου ΕΕ-Αραβικού Συνδέσμου.

17.50 : Πρώτη Ολομέλεια Συνόδου με θέμα «Enhancing the Euro-Arab partnership and addressing global challenges together - part 1».

20.15: Επίσημο δείπνο.

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου

9.45: Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού συνδέσμου, Aboul Gheit.

10.30: Σύνοδος σε περιορισμένη σύνθεση με θέμα «Addressing regional challenges together».

12.00: Δεύτερη ολομέλεια Συνόδου με θέμα «Enhancing the Euro-Arab partnership and addressing global challenges together - part 2».