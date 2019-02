Τεχνολογία τηλεπικοινωνιών ακτίνων Χ για χρήση στο διάστημα

Έναν νέο, πειραματικό τύπο τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών για χρήση στο βαθύ διάστημα πρόκειται να δοκιμάσει η NASA την άνοιξη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Αυτή τη στιγμή η αμερικανική διαστημική υπηρεσία βασίζεται σε ραδιοκύματα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαστημοπλοίων και Γης. Η ανερχόμενη τεχνολογία επικοινωνιών με λέιζερ προσφέρει υψηλότερα data rates, που επιτρέπουν στα διαστημόπλοια να μεταδίδουν περισσότερα δεδομένα. Η συγκεκριμένη δοκιμή αφορά σε επικοινωνία με ακτίνες Χ (XCOM- X-ray communications), που παρέχει ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα.

Οι ακτίνες Χ έχουν πολύ μικρότερα μήκη κύματος, τόσο σε σχέση με τις υπέρυθρες, όσο και με τα ραδιοκύματα. Αυτό σημαίνει πως, θεωρητικά, είναι δυνατή η αποστολή περισσότερων δεδομένων για την ίδια ποσότητα ισχύος μετάδοσης. Οι ακτίνες Χ μπορούν να εκπέμψουν επίσης σε πιο «στενές» ακτίνες, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια όταν πρόκειται για επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις.

NASA

Εάν είναι επιτυχές, το πείραμα θα μπορούσε να αυξήσει το ενδιαφέρον σχετικά με τη συγκεκριμένη τεχνολογία τηλεπικοινωνιών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για πιο αποδοτικά data rates (gigabits per second) σε αποστολές στο βαθύ διάστημα. Το gigabits per second είναι ένα data transfer rate που αντιστοιχεί σε ένα δισεκατομμύριο bits ανά δευτερόλεπτο. Αυτές οι ταχύτητες δεν είναι κοινές ή συνηθισμένες αυτή τη στιγμή, ωστόσο νέες έρευνες έχουν βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση προς αυτή την κατεύθυνση.

«Για κάποιες αποστολές, η XCOM θα είναι μια τεχνολογία που ανοίγει τον δρόμο, εξαιτίας των τεράστιων αποστάσεων στις οποίες πρέπει να επιχειρούν» σημείωσε ο Τζέισον Μίτσελ, μηχανικός στο Goddard Spaceflight Center της NASA στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ, που βοήθησε στην ανάπτυξη του πειράματος, το οποίο βασίζεται σε μια συσκευή ονόματι MXS (Modulated X-ray Source).

NASA

Ιδιαίτερα σημαντικό στην όλη υπόθεση είναι πως οι ακτίνες Χ μπορούν να διαπερνούν το «περίβλημα» θερμού πλάσματος που δημιουργείται καθώς διαστημόπλοια περνούν μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης σε ταχύτητες πολλαπλάσιες αυτής του ήχου. Το πλάσμα λειτουργεί ως ασπίδα, εμποδίζοντας τις επικοινωνίες με ραδιοκύματα για πολλά δευτερόλεπτα, χρονικό διάστημα που χαρακτηρίζεται από αγωνία για τους συντελεστές των διαστημικών αποστολών. Όπως τόνισε ο Μίτσελ, κανείς δεν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ακτίνες Χ σε σύστημα επικοινωνίας, οπότε θα μπορούσαν να προκύψουν και άλλες εφαρμογές, που δεν έχει σκεφτεί ακόμα κανείς.

Η πρώτη δοκιμή XCOM θα αφορά στη μετάδοση σημάτων τύπου GPS. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μίτσελ, ίσως να επιχειρηθεί και η αποστολή πιο πολύπλοκων σημάτων μετά την αρχική προσπάθεια.