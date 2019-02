Το καρό και οι συνδυασμοί του

Τον τρόπο με τον οποίο ένα καρό κοστούμι μπορεί να ξεφύγει από τον καταναγκαστικό συνδυασμό με μονόχρωμα στοιχεία, δουλεύοντας παράλληλα σωστά, εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust.

• Βρείτε την παλέτα σας και μείνετε σε αυτήν. Το μπλε έχει μεγάλο εύρος αφού επιτρέπει να δοκιμάσουμε πολλούς διαφορετικούς τόνους που δένουν πάντα μεταξύ τους. Μπλε κοστούμι, λοιπόν, με μπλε καρό σε λευκό πουκάμισο.

• Η γραβάτα υιοθετεί το χρώμα και κλέβει το στοιχείο της γραμμικής απεικόνισης, απλουστεύοντάς το με την παρουσία της απλής και ήσυχης ρίγας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν το statement του συνόλου, εδώ απλά συμπληρώνει την αρμονική συνύπαρξη των διαφορετικών στοιχείων.

• Τα αξεσουάρ θα ακολουθήσουν τον δικό τους κανόνα. Καφέ (ρολόϊ) με καφέ (oxfords) είναι η ιδανική επιλογή για ένα μπλε σύνολο.

Κοστούμι από βαμβάκι και μετάξι, βαμβακερό πουκάμισο, γραβάτα και βαμβακερή pochette, όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 & Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Ρολόι Big Pilot annual calendar από την IWC. Διαθέσιμο στο www.iwc.com .

Δερμάτινα Oxford shoes από τη συλλογή του Classico, Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Πηγή: In Icons We Trust

