Απονεμήθηκαν τα βραβεία «Κάρολος Κουν»

23 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη θέσπιση των Βραβείων «Κάρολος Κουν» και των βραβείων κριτικών Μουσικής Θεάτρου και Χορού, που συνδιοργανώνονται από τον δήμο Αθηναίων και την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, με στόχο την ανάδειξη και στήριξη της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και την προβολή της διεθνώς.

Τα βραβεία Κουν, για το 2018, απονεμήθηκαν, σήμερα το μεσημέρι στο Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Ο Δήμος Αβδελιώδης, η Δέσποινα Σεραφείδου και ο Τσιμάρα Τζανάτο βραβεύτηκαν για τη σκηνοθεσία, την ερμηνεία και τη δραματουργία ελληνικού έργου, αντίστοιχα.

Ο αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου και ο Καθηγητής και συνθέτης Χρήστος Σαμαράς παρέλαβαν εξ ημισείας το Μεγάλο Βραβείο Μουσικής, ενώ ο Κωνσταντίνος Δεστούνης βραβεύτηκε ως πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης για την ερμηνεία του στο «Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων» του Σνίτκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το μεγάλο βραβείο Θεάτρου απονεμήθηκε στην Κατερίνα Χέλμη για τη συνολική της προσφορά στο νεοελληνικό θέατρο, ενώ η Καριοφυλλιά Καραμπέτη παρέλαβε το βραβείο Αρχαίου Δράματος για τον ρόλο της Άτοσσας στους «Πέρσες» του Αισχύλου, που ανέβηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Ο Αντώνης Φωνιαδάκης τιμήθηκε με το βραβείο Χορού για τη χοροθεατρική παράσταση «Γαλαξία», μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου που ανέβηκε στο Θέατρο Ρεξ.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο κριτικός χορού και παλαιός παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος, Ανδρέας Ρικάκης.

Τα βραβεία αναλυτικά

Βραβείο Σκηνοθεσίας στον Δήμο Αβδελιώδη για τη σκηνοθεσία του «Επιτάφιου» του Περικλή στην Οικία Άγγελου Κατακουζηνού.

Βραβείο Ερμηνείας στην Δέσποινα Σαραφείδου για τον ρόλο της Σάρας στη «Θυσία» του Αβραάμ του Βιτσέντζου Κορνάρου στο θέατρο «Σταθμός».

Βραβείο Δραματουργίας στον Τσιμάρα Τζανάτο για το έργο «Η Δεσποινίς Δυστυχία» που παρουσιάστηκε στο θέατρο «Φούρνος».

Βραβεία Κριτικών Μουσικής 2018

Το Μεγάλο Βραβείο Μουσικής απονεμήθηκε εξίσου στον ο αρχιμουσικό Γιώργο Πέτρου για «την καθοριστική συμβολή του στην καλλιέργεια της παλαιάς μουσικής στην Ελλάδα και τη διεθνή καταξίωση του έργου του» και στον Καθηγητή και συνθέτη Χρήστο Σαμαρά «για τη μακροχρόνια σημαντική συνθετική, ερευνητική και μουσικοπαιδαγωγική προσφορά του στην ελληνική έντεχνη/λόγια μουσική».

Βραβείο σε μουσικολογικό σύγγραμμα

Στο σύγγραμμα Dimitri Mitropoulos and his Works in the 1920s. The introduction of Musical Modernism in Greece, του Γιώργου Σακαλλιέρου, έκδοση Κέντρου Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα 2016.

Βραβείο σε δισκογραφική εργασία ελληνικού ενδιαφέροντος

Βραβείο: στον τετραπλό δίσκο «Το καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο» του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ερμηνευμένο από την πιανίστα Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, έκδοση της δισκογραφικής εταιρείας First Hand Records (2018).

Έπαινος: στον δίσκο στον δίσκο «Triptychon» με έργα μουσικής δωματίου της συνθέτριας Καλλιόπης Τσουπάκη ερμηνευμένα από το DoelenKwartet του Ρότερνταμ, έκδοση της δισκογραφικής εταιρείας Cybele (2016)

Στο Samos Young Artists Festival που διοργανώνει το Ίδρυμα Schwarz επί 9 συναπτά έτη στο Πυθαγόρειο της Σάμου

Στον Κωνσταντίνο Δεστούνη για την ερμηνεία του στο «Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων» του Άλφρεντ Σνίτκε (Μέγαρο Μουσικής 27-10-2017), και την ηχογράφηση των πιανιστικών απάντων του Θεόδωρου Αντωνίου.

Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου

Στην Κατερίνα Χέλμη για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Πατρίδα Τώρα - 8 ώρες και 35 λεπτά» της Φωτεινής Τσαλίκογλου στο θέατρο «Σταθμός» και την συνολική προσφορά της στο νεοελληνικό Θέατρο.

Βραβείο Αρχαίου Δράματος

Στην Καρυοφυλλιά Καραμπέτη για τον ρόλο της Άτοσσας στους «Πέρσες» του Αι-σχύλου, με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.

Στον σκηνοθέτη Jean-Paul Denizon και τους ηθοποιούς Γιάννη Σταματίου και Ελένη Παπαχριστοπούλου για την παράσταση του έργου «Οι Καρέκλες» του Ιονέσκο στο θέατρο «Εκστάν».

Βραβείο σε νέο ή πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη του θεάτρου

Το βραβείο απονέμεται από κοινού και εξ ημισείας στους:

1) Χρήστο Σουγάρη για τις τραγωδίες «Αίας» και «Οιδίπους Τύραννος» που σκηνοθέτησε στα θέατρα ‘Θησείον’ και ’Βασιλάκου’

2) Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη για τον «Ζητιάνο» του Καρκαβίτσα που δραματο-ποίησε και σκηνοθέτησε στο «Από Μηχανής» Θέατρο.

Στον Αντώνη Φωνιαδάκη για την χοροθεατρική παράσταση «Γαλαξίας» στο Θέατρο Rex.

Την τελετή απονομής παρουσίασε ο κριτικός Χορού Ανδρέας Ρικάκης.

Το σύμβολο για τα Βραβεία Θεάτρου και Μουσικής είναι επίχρυσο ακριβές αντίγραφο στεφάνου ελληνιστικής εποχής, που ανακαλύφθηκε σε βασιλικό τάφο της Αττικής και φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, ενώ αυτό των βραβείων «Κάρολος Κουν» είναι αντίγραφο του «Ηλίου», που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Διαμαντής Διαμαντόπουλος για τις ανάγκες της σκηνοθεσίας της τραγωδίας «Άλκηστις» του Ευριπίδη - του πρώτου αρχαίου δράματος που σκηνοθέτησε ο Κάρολος Κουν.

