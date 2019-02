Βόρεια Μακεδονία: Σφραγίδα με το νέο όνομα της χώρας στα διαβατήρια των πολιτών

Οι αστυνομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας άρχισαν να σφραγίζουν, στις συνοριακές διόδους της χώρας, με το νέο όνομα του κράτους τα διαβατήρια των πολιτών κατά την είσοδο ή έξοδό τους από την επικράτεια.

Η σφραγίδα είναι τρίγλωσση -επίσημη τοπική γλώσσα, αγγλικά, γαλλικά- και αναγράφει: «Το παρόν διαβατήριο είναι ιδιοκτησία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» («This passport is property of the REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA»).

Βάσει των αποφάσεων της Συντονιστικής Διυπουργικής Επιτροπής της Βόρειας Μακεδονίας, που συστήθηκε από την κυβέρνηση με σκοπό την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της χώρας βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών, η έκδοση νέων διαβατηρίων, στα οποία θα αναγράφεται το καινούριο όνομα της χώρας, θα ξεκινήσει μέχρι τα τέλη του 2019.

Στο ενδιάμεσο, το υπουργείο Εσωτερικών (στο οποίο υπάγεται η αστυνομία), κατά την έξοδο ή είσοδο στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, θα θέτει, στα υφιστάμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και σε εκείνα που εκδόθηκαν κατά την μεταβατική περίοδο, σφραγίδα με την οποία θα διευκρινίζει ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα ανήκουν σε πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ