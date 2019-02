Τα μαθηματικά του στιλ ακολουθούν τη δική τους λογική

Η αναδόμηση των αγαπημένων κομματιών που διαθέτει κανείς στη ντουλάπα του, μπορεί να δημιουργήσει ένα σύνολο που θα προκαλέσει ευχάριστη έκπληξη.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, ας πούμε ότι σας αρέσουν τα λινά, μπεζ σακάκια, τα καρό ή τζιν, cowboy πουκάμισα, αλλά και τα sneakers ή οι ρίγες.

Οι κανόνες του στιλ όπως τους ξέραμε, επέτρεπαν μόνο ελάχιστα μπερδέματα ανάμεσά τους, ωστόσο όταν στην εξίσωση μπαίνει η καλή αισθητική, τελικά υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που δεν μπορεί να πετύχει κανείς, αρκεί να το κάνει συνειδητά.

INICONSWETRUST

• Το τζιν πουκάμισο σε σκούρα χρώματα δεν είναι καθόλου δύσκολο στους συνδυασμούς του. Χρειάζεται συνήθως ένα σκουρόχρωμο σακάκι και είναι εντάξει. Για να κάτσει «ήσυχο» μέσα από ένα ανοιχτόχρωμο κομμάτι που μοιάζει σα να βγήκε από ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα, θέλει σίγουρα να είναι κουμπωμένο μέχρι ψηλά.

• Δώστε του μία σταθερή βάση, όπως ένα παντελόνι στο ίδιο χρώμα, και οι λεπτές ρίγες επιτρέπονται. Ειδικά εάν αντιστοιχούν στο χρώμα του σακακιού.

• Τα sneakers είναι εδώ για να δώσουν την απαραίτητη ισορροπία. Σε αυτό το look γίνονται η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο συνδυασμός των υπόλοιπων στοιχείων και λειτουργούν υποστηρικτικά για το σύνολο.

• Επειδή όλα τα κομμάτια αυτού του look έχουν τη δική τους, έντονη προσωπικότητα, σοφό είναι να μην αναλωθείτε στην επιλογή αξεσουάρ. Αφήστε τις γραβάτες και τις ιδιαίτερες κάλτσες για άλλες, πιο ήσυχες εμφανίσεις. Εδώ το μήνυμα είναι ηχηρό και ενδιαφέρον από μόνο του.

INICONSWETRUST

Λινό Σακάκι Hackett, βαμβακερό πουκάμισο και βαμβακερό παντελόνι Antony Morrato, όλα διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

Γυαλιά οράσεως Moncler, Διαθέσιμα από το κατάστημα OCCHIO Papavassiliou, Σταδίου ( https://goo.gl/maps/BaUZBB9nZEM2 )

Sneakers Saucony, διαθέσιμα από τα Saucony Stores Νέο Ψυχικό, Κηφισίας 300 - Saucony Store Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 107 - Runner Store & More Εμπορικό κέντρο My Golden Hall.

Κείμενο: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα