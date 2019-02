Το κλασικό κοστούμι έχει τώρα άσους στο μανίκι

Οι πειραματισμοί, μέσα από την εξέλιξη της αισθητικής, μπορεί να απογειώσει ακόμη και το πιο απλό κοστούμι.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, το μόνο που χρειάζεται είναι φαντασία, εμπιστοσύνη στην κρίση μας και οι σωστές αγορές που έρχονται σαν μπαλαντέρ για να ανακατέψουν ξανά τα χαρτιά στην τράπουλα του στιλ.

INICONSWETRUST

• Για να πετύχει το look θα πρέπει να στηρίζεται σε μία ξεκάθαρη βάση. Ένα κοστούμι από μαλλί και μετάξι σε ουδέτερους τόνους ή ξεκάθαρο χρώμα θα βοηθήσει τα διαφορετικά στοιχεία που θα διανθίσουν το σύνολο να βρουν τη θέση τους.

• Εάν τα αξεσουάρ σας κυμαίνονται στην ίδια παλέτα, έχουν κάθε δικαίωμα να υποστηρίξουν δύο ή τρία διαφορετικά patterns. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα: σταθερό pattern, άλλα χρώματα…

• Ο αγαπημένος συνδυασμός της ομάδας του In Icons We Trust θέλει το καρό με το πουά να συνυπάρχουν πολύ επιτυχημένα σε διάφορες παραλλαγές. Υιοθετήστε το σετάρισμα άφοβα.

• Ένα πλατύ καρό στην κάλτσα με ένα πιο σφιχτό στο πουκάμισο, ή ένα αραιό πουά στον ποσέτ δίπλα σε ένα πιο «πυκνοκατοικημένο» στη γραβάτα, γράφουν υπέροχα στο σύνολο.

INICONSWETRUST

Κοστούμι από μαλλί και μετάξι, βαμβακερό πουκάμισο, μάλλινη γραβάτα και βαμβακερή pochette όλα Vardas. Διαθέσιμα από το Vardas/Golden Hall και online στο www.vardas.gr.

Δερμάτινα oxford shoes από τη συλλογή του Classico, Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Πηγή: In Icons We Trust

