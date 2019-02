Το αντισυλληπτικό χάπι μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική ικανότητα των γυναικών 

Μια νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ομάδα ερευνητών στη Γερμανία δείχνει ότι η ικανότητα της γυναίκας να διαβάζει τα συναισθήματα μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από το αντισυλληπτικό χάπι.

Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε φάρμακο, το αντισυλληπτικό χάπι μπορεί να έχει πολλές παρενέργειες, όπως πονοκεφάλους, ναυτία και εναλλαγές της διάθεσης. Η τελευταία μελέτη δείχνει ότι ο κατάλογος αυτός μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει γνωστικές παρενέργειες.

Ο γνωστικός ψυχολόγος Alexander Lischke του Πανεπιστημίου του Greifswald ήταν επικεφαλής στη μελέτη αυτή, η οποία στόχευε στη διερεύνηση των πιθανών γνωστικών παρενεργειών του αντισυλληπτικού φαρμάκου.

Όπως είπε, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που επικεντρώνεται στη συναισθηματική αναγνώριση και τον έλεγχο, με τις περισσότερες άλλες μελέτες να έχουν επικεντρωθεί είτε στις φυσικές παρενέργειες είτε στη διάθεση και τη γνώση.

Οι ερευνητές εξέτασαν 41 γυναίκες που χρησιμοποίησαν το αντισυλληπτικό χάπι και 53 δεν χρησιμοποίησαν από του στόματος αντισύλληψη. Πριν από τη δοκιμή, οι γυναίκες δέχθηκαν μα σειρά ερωτήσεων σχετικά με την ηλικία, την εκπαίδευσή τους, τις αγωνίες τους, την ενσυναίσθηση που έχουν, τον εμμηνορροϊκό τους κύκλο και τη χρήση αντισύλληψης.

Στη συνέχεια οι ερευνητές τις έβαλαν να ακολουθήσουν μια δοκιμασία που ονομάζεται 'Reading the Mind in the Eyes', η οποία δοκιμάζει την ικανότητα ενός ατόμου να διαβάζει τα λεπτά κοινωνικά σημάδια και τα συνθήματα σε ασπρόμαυρες εικόνες των ματιών των ανθρώπων. Οι εικόνες διαφέρουν σε δυσκολία, με τα πιο πολύπλοκα συναισθήματα, συμπεριλαμβανομένης της υπερηφάνειας και της περιφρόνησης.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Neuroscience, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που λάμβαναν το χάπι ήταν 10% χειρότερες στην κρίση των πιο σύνθετων εικόνων των συναισθημάτων.

Ο Lischke συνέδεσε τα αποτελέσματα της μελέτης με αυτά των προηγούμενων μελετών που διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα της γυναίκας να αναγνωρίζει τα συναισθήματα.

Και όπως είπε, ο "ακριβής μηχανισμός" που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αλλαγών στην αναγνώριση των συναισθημάτων των γυναικών δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Ωστόσο, οι ορμόνες φύλου φαίνεται ότι επηρεάζουν τις νευροβιολογικές διαδικασίες που ελέγχουν τη συναισθηματική γνώση και το χάπι ρυθμίζει τις διακυμάνσεις αυτών των ορμονών.

Το χάπι χρησιμοποιείται από περίπου 100 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως. Παρά τον τεράστιο αριθμό των γυναικών που χρησιμοποιούν το φάρμακο, οι μελέτες σχετικά με τις συναισθηματικές παρενέργειες που προκαλούνται από το φάρμακο παραμένουν πολύ λίγες.

Το μέγεθος δείγματος της μελέτης της Lischke, που ισχυρίζεται ότι οι ικανότητες των γυναικών να διαβάζουν σύνθετα συναισθήματα είναι μειωμένες, ήταν επίσης σχετικά μικρό, ενώ μόνο 94 γυναίκες στη Γερμανία συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.

Η μεθοδολογία σε έναν αυξανόμενο αριθμό άλλων μελετών γύρω από τις διανοητικές παρενέργειες του χαπιού είναι επίσης ανοικτή για κριτική, και πολλές μελέτες παρέχουν μεικτά αποτελέσματα για το θέμα.

Δεδομένου ότι πολλές γυναίκες σταματούν να χρησιμοποιούν το αντισυλληπτικό χάπι λόγω των δυσμενών διανοητικών παρενεργειών, είναι σαφές ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα με μεγαλύτερες ομάδες, περισσότερο χρόνο μελέτης και πιο πολύπλοκες αναλύσεις για να διαπιστωθεί εάν η κοινωνική ζωή των γυναικών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από το φάρμακο.

