Οι θάνατοι από υπερβολική δόση μπορεί να αυξηθούν λόγω υπερχρήσης οπιοειδών

Η επιδημία χρήσης οπιοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνη για 700.000 θανάτους από υπερβολική δόση για το χρονικό διάστημα 2016 έως 2025, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open.

Η πρόληψη από την κατάχρηση συνταγογραφούμενων οπιοειδών είναι σημαντική και θα μπορούσε, όπως επισημαίνει ο Qiushi Chen, βοηθός καθηγητή στο Τμήμα Βιομηχανικής στο Harold και Inge Marcus στο Penn State και ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, να βοηθήσει στην πρόληψη ορισμένων θανάτων από υπερβολική δόση μακροπρόθεσμα.

Αλλά η μελέτη δείχνει ότι το αποτέλεσμα θα είναι περιορισμένο στη μείωση των θανάτων από υπερβολική δόση στο άμεσο μέλλον καθώς, η πλειοψηφία των θανάτων από υπερβολική δόση προέρχεται από τα παράνομα οπιοειδή, όπως η ηρωίνη και η φαιντανύλη αντί των συνταγογραφούμενων οπιοειδών και αυτός ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας της επιδημίας έχει μειώσει τον πιθανό αντίκτυπο των προγραμμάτων που στοχεύουν συνταγογραφούμενα οπιοειδή.

Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν τα αποτελέσματα που παράγουν τα προγράμματα περιορισμού της κατάχρησης οπιοειδών με συνταγή, ο Chen συνεργάστηκε με συναδέλφους του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.

Η κρίση των οπιοειδών υπήρξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για πολλά χρόνια και χειροτερεύει, δήλωσε ο Jagpreet Chhatwal, βοηθός καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και επιστημονικός υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων στο Massachusetts General Institute Institute for Technology Assessment (MGH-ITA ). Ο Chhatwal επεσήμανε ότι με τη μελέτη αυτή οι ειδικοί προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς η μείωση των περιπτώσεων κατάχρησης συνταγογραφούμενων οπιοειδών, με παρεμβάσεις περιορισμού των συνταγών οπιοειδών, θα επηρέαζε τα αποτελέσματα των θανάτων από υπερβολική δόση την επόμενη δεκαετία.

Ο Chen και η ομάδα δημιούργησαν ένα μαθηματικό μοντέλο για την προσομοίωση της κρίσης των οπιοειδών από το 2002 έως το 2025. Με τη χρήση δεδομένων από τα Κέντρα Ελέγχου Νόσων (Centers for Disease Control-CDC) και την Εθνική Έρευνα για τη Χρήση και Υγεία των Ναρκωτικών (National Survey on Drug Use and Health-NSDUH), οι ερευνητές βαθμονόμησαν το μοντέλο, τις τάσεις των θανάτων από υπερβολική δόση από συγκεκριμένους τύπους κατανάλωσης οπιοειδών, την κακή χρήση συνταγογραφούμενων ψυχοτρόπων φαρμάκων καθώς κα τη χρήση συνταγογραφούμενων οπιοειδών και παράνομων, από το 2002 έως το 2015. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν το μοντέλο για την εκπόνηση πιθανών αποτελεσμάτων της επιδημίας βάσει των συνεχιζόμενων τάσεων ως το 2025.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, αν συνεχίσει να υφίσταται, ο ετήσιος αριθμός θανάτων από υπερβολική δόση οπιοειδών θα αυξηθεί από 33.100 το 2015 σε 81.700 το 2025 - αύξηση κατά 147%. Το 80% των θανάτων από υπερβολική δόση θα προκύψει από τη χρήση παράνομων οπιοειδών, όπως η ηρωίνη ή η φαιντανύλη. Σε κάθε δοκιμασμένο σενάριο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη μείωση της κατάχρησης οπιοειδών με συνταγή μειώνουν τους θανάτους από την υπερβολική δόση κατά 3-5%.

Σύμφωνα με ένα σενάριο ακραίας μοντελοποίησης, μια υποθετική κατάσταση στην οποία κυριολεκτικά δεν προέκυψαν νέα περιστατικά κατάχρησης οπιοειδών με συνταγή μετά το 2015, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των θανάτων το 2025 θα εξακολουθούσε να παραμένει υψηλότερος από ό, τι το 2015.

Όπως ανέφερε ο Chen, όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν παράνομα οπιοειδή και τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή δεν είναι απαραίτητα η πύλη που πρέπει να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να φτάσουν στα παράνομα.

Σύμφωνα με το NSDUH, το 30% των ανθρώπων που κακή χρήση οπιοειδών δεν ξεκίνησαν με συνταγογραφημένα χάπια, αλλά μάλλον άρχισαν αμέσως με ηρωίνη ή φαιντανύλη. Ο Τσεν και η ομάδα του υπολογίζουν ότι αν η τάση αυτή συνεχιστεί και μέχρι το 2025 περίπου οι μισοί άνθρωποι που κάνουν κακή χρήση οπιοειδών θα έχουν ξεκινήσει τη χρήση παράνομων ναρκωτικών.

Αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην προμήθεια οπιοειδών με συνταγή είναι ανεπαρκείς για να μειώσουν την καμπύλη των θανάτων από υπερβολική δόση οπιοειδών βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τον Marc LaRochelle, βοηθό καθηγητή στο Κέντρο Γκάρυκεν για την εξάρτηση στο Boston Medical Κέντρο. Όπως τόνισε είναι απαραίτητο να γίνουν κι άλλες προσπάθειες πολιτικής, δημόσιας υγείας στην υγειονομική περίθαλψη για την ενίσχυση των προσπαθειών μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από την πρόσβαση σε τέτοιες θεραπείες.

Άλλοι συνεργαζόμενοι ερευνητές στη μελέτη αυτή:

Davis Weaver, a medical student at Case Western University who was a research associate at the MGH-ITA,

Anna Lietz, a research associate at the MGH-ITA,

Peter Mueller, a postdoctoral fellow at MGH-ITA and Harvard Medical School,

Sarah Wakeman, the medical director of the Substance Use Disorders Initiative at MGH and an assistant professor of medicine at Harvard University,

Kenneth Freedberg, a professor of medicine at Harvard Medical School and MGH and the director of the Program in Epidemiology and Outcomes Research at the Harvard University Center for Aids Research,

Tiana Raphel, a medical student at University of Texas Southwestern Medical School who was a research associate at the MGH-ITA,

Amy Knudsen, an assistant professor of radiology at Harvard Medical School and a senior scientist at the MGH-ITA,

Pari Pandharipande, an associate professor of radiology at Harvard Medical School and the director of the MGH-ITA.

