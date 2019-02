Στη Λεωφόρο η τελευταία ιστορική συναυλία των Slayer

Με τον ακραίο, καταιγιστικό ήχο τους, σε συνδυασμό με τους προκλητικούς στίχους τους για τη θρησκεία, τους serial killers, τον πόλεμο, τα βασανιστήρια και την τρομοκρατία -αρκετοί εκ των οποίων, μάλιστα, λογοκρίθηκαν και απαγορεύθηκαν- το συγκρότημα έκανε αμέσως αίσθηση.

Το «Reign in Blood», που κυκλοφόρησε το 1986, χαρακτηρίστηκε ως το πιο «σκληρό» άλμπουμ όλων των εποχών, απογειώνοντας τη φήμη της μπάντας σε ολόκληρο τον κόσμο. Oι Slayer έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 12 studio άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Repentless» (2015) και δύο live άλμπουμ. Τέσσερις φορές, μάλιστα, έχουν προταθεί για βραβείο Grammy, κερδίζοντας τις δύο από αυτές: Το 2007 για το τραγούδι «Eyes of the Insane» και το 2008 για το τραγούδι «Final Six». Τον Μάιο του 2013, ο Jeff Hanneman έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τους απανταχού λάτρεις του συγκροτήματος. Το μεγάλο κενό που άφησε πίσω του ανέλαβε να καλύψει ο Gary Holt.

Προπώληση εισιτηρίων

Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στα 42 ευρώ.

Στη δεύτερη φάση η τιμή των εισιτηρίων θα διαμορφωθεί στα 48 ευρώ. VIP Tickets - 80 ευρώ

High Priority Tickets

(μόνο ηλεκτρονικά και εξαιρετικά περιορισμένα σε αριθμό)

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων εισιτηρίων θα εισέλθουν στον χώρο

30 λεπτά πριν το καθορισμένο άνοιγμα των θυρών, για να απολαύσουν

την τελευταία συναυλία των Slayer στην Ελλάδα από την πρώτη γραμμή!

95 ευρώ

Αγορά εισιτήριων:

Online Sales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο:

www.ticketmaster.gr | www.highpriority.gr

Τηλεφωνικό Kέντρο Ticketmaster 2108938111

(Για την αγορά εισιτηρίων μέσω Internet

υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου)

Δίκτυο καταστημάτων Public

Φυσικά σημεία προπώλησης

Αθήνα

Reload Stores

Ακαδημίας 81, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103801464

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-21:00

Σάββατο 10:00-20:00

Metal Era

Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103304133

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:15

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30

No Remorse Records

Γαμβέτα 4, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103830981

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30-15:30

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30-20:30

Ωράριο λειτουργίας:

Πίνδου 1, ΛαδάδικαΤηλέφωνο: 6937176490Πέμπτη: 22:00-04:00Παρασκευή: 20:00-09:00Σάββατο: 20:00-09:00Κυριακή: 20:00-02:00Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: ΚΛΕΙΣΤΑ

WE

Γ' Σεπτεμβρίου και Γρ. Λαμπράκη

Τηλέφωνο: 2310284700

Ωράριο λειτουργίας:

Από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή

10:00-22:00

PAOK BC STORE - PAOK SPORTS ARENA

Αντώνη Τρίτση 12, Πυλαία

Τηλέφωνο: 2315514760

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-20:00

Σάββατο 08:30-14:30

