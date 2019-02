Το νέο casual είναι δυναμικό

Ο άνδρας έχει αρκετές εναλλακτικές όταν επιζητεί να δημιουργήσει μια άνετη εμφάνιση Σαββατοκύριακου, χωρίς την προχειρότητα που πολλοί έχουν συνδέσει με την περίσταση.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, αφήνοντας πίσω το athleisure, επενδύστε σε μία αρχετυπικά χειμωνιάτικη εμφάνιση όπου τα ζεστά στοιχεία δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά πρωταγωνιστές.

Παίκτες - «κλειδιά» φροντίστε να είναι:

* Το ζεστό μπουφάν σε κόψιμο flyer jacket. Αφήστε το αγαπημένο σας λαδί παρκά να καλύπτει τις εμφανίσεις γραφείου μέσα στην εβδομάδα. Αυτό εδώ το μπουφάν σε έντονο μπορντώ είναι όσο πρέπει σύγχρονο, κουβαλώντας τις καλύτερες αναφορές από το παρελθόν του, όπως ο μαλακός γιακάς από οικολογική γούνα.

* Γκρι σε κάθε απόχρωση. Διαλέξτε ένα φανελένιο χρώμα για το παντελόνι σας, ώστε να θυμίζει φόρμα, εκπλήσσοντας όμως ευχάριστα όποιον το παρατηρήσει από κοντά. Η καλή ποιότητα είναι άμεσης ανάγκης εδώ, για να έχει τέλεια εφαρμογή.

* Δανειστείτε από την επαγγελματική σας γκαρνταρόμπα τα πιο άνετα δετά μποτάκια και σιγουρευτείτε ότι έχουν αρκετά μαλακή σόλα, για να σας πάνε παντού.

* Αξεσουάρ; Μόνο ένα καλό, ατσάλινο ρολόι, ένα απλό μακρυμάνικο t-shirt και… χαλαρή διάθεση.

Μπουφάν με οικολογικό γούνινο γιακά, πουλόβερ και μάλλινο παντελόνι όλα Tommy Hilfiger. Διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Ρολόι Big Pilot annual calendar από την IWC διαθέσιμο στο www.iwc.com.

Δερμάτινα μποτάκια από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

