Πέθανε ο θρύλος της R&B Τζέιμς Ίνγκραμ

Ο Τζέιμς Ίνγκραμ (James Ingram), ένας από τους σπουδαίους εκπροσώπους της R&B μουσικής τα τελευταία 30 χρόνια, πέθανε σε ηλικία 66 ετών. Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, είχε διαγνωστεί με καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Ο Ίνγκραμ είχε κερδίσει δύο βραβεία Γκράμι, ενώ υπήρξε υποψήφιος δύο φορές και στα βραβεία Όσκαρ.

Στη διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε τραγούδια πού έγιναν μεγάλες επιτυχίες και σκαρφάλωσαν στην κορυφή των τσαρτ. Η αρχή έγινε με το «Baby, Come to me», ένα ντουέτο με την Πάτι Όστιν που κυκλοφόρησε το 1982. Το 1990 έγινε και πάλι «νο1» στα τσαρτ με το «I Don't have the heart».

Στις μεγάλες επιτυχίες του συγκαταλέγεται το σάουντρακ της ταινίας κινουμένων σχεδίων «An American Tale», από το οποίο ξεχώρισε ιδιαίτερα το τραγούδι «Somewhere out there» που του χάρισε ένα βραβείο Γκράμι το 1986.

Στα Όσκαρ υπήρξε υποψήφιος το 1994 και 1995 για τα τραγούδια των ταινιών «Beethoven II» και «Junior».

Η τελευταία του δουλειά κυκλοφόρησε πριν από δέκα χρόνια, ενώ είχε συνεργαστεί στενά και με το θρύλο της μουσικής Κουίνσι Τζόουνς, μαζί με τον οποίο είχαν γράψει τραγούδια και για τον Μάικλ Τζάκσον.