Ένας θρυλικός έρωτας ανοίγει το 21ο ΦΝΘ

Ο έρωτας του Λέοναρντ Κοέν με τη μούσα του Μαριάν Ιλέν, έγραψε ιστορία, γέννησε τραγούδια και τους ένωσε με μια σχέση ζωής. Το ντοκιμαντέρ του Νικ Μπρούμφιλντ «Marianne & Leonard: Words of Love», που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Σάντανς και συμπαρέσυρε το κοινό στην ερωτική τους ιστορία, θα ανοίξει το 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 1 Μαρτίου στο Ολύμπιον.

Ένα ταξίδι έμπνευσης που ξεκινά τη δεκαετία του ’60 από την Ύδρα -όπου έζησαν μαζί για δέκα χρόνια- και μένει αθάνατο μέσα στα τραγούδια, όπως το «So Long Marianne» και το

Οι πορείες τους διαχωρίστηκαν για τα επόμενα χρόνια, όμως η βαθιά τους αγάπη δεν χάθηκε ποτέ. Όταν εκείνη αρρώστησε, το 2016, ο Κοέν την αποχαιρέτησε, με τον δικό του(ς) τρόπο. Της εξομολογήθηκε πως την αγάπησε για την ομορφιά και τη σοφία της και τη διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα βρεθεί κοντά της. Ο ίδιος, πέθανε τέσσερις μήνες αργότερα.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Νικ Μπρούμφιλντ έχει προσκληθεί από το Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει μια ιστορία που νιώθει πολύ προσωπική. Άλλωστε, έτρεφε κι εκείνος για τη Μαριάν Ιλέν βαθιά αγάπη. Την γνώριζε από το 1968, όταν βρέθηκε στην Ύδρα ως νεαρός φωτογράφος. Έγινε φίλος της, αλλά και εραστής της. Μοιάζει μοιραίο να κάνει τώρα αυτό το ντοκιμαντέρ, για την πρώτη του αγάπη.

Ο Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής Λέοναρντ Κοέν έγραψε μια σπαρακτική τελευταία επιστολή προς τη μούσα του, Μαριάν Ιλέν, πριν αυτή πεθάνει στις 29 Ιουλίου, σε ηλικία 81 ετών.

«Bird on the Wire»

Όταν έγραψε το «Bird on a Wire», ο Κοέν ένιωθε ότι δεν είχε τελειώσει. Ωστόσο, ο Κρις Κριστόφερσον είχε πει, τότε, ότι οι πρώτοι στίχοι θα ήταν ο επιτάφιός του.

Like a bird on the wire

Like a drunk in a midnight choir

I have tried in my way to be free

Like a worm on a hook

Like a knight from some old fashioned book

I have saved all my ribbons for thee

If I, if I have been unkind

I hope that you can just let it go by

If I, if I have been untrue

I hope you know it was never to you

Like a beast with his horn

I have torn everyone who reached out for me

But I swear by this song

And by all that I have done wrong

I will make it all up to thee

I saw a beggar leaning on his wooden crutch

He said to me, “You must not ask for so much”.

And a pretty woman leaning in her darkened door

She cried to me, “Hey, why not ask for more?”

Oh like a bird on the wire

Like a drunk in a midnight choir

I have tried in my way to be free

