Huey Lewis and the News: Η θρυλική μπάντα επιστρέφει στα μουσικά δρώμενα

Οι Huey Lewis and the News, η μπάντα με τα περισσότερα σάουντρακ τη δεκαετία του 1980, θα επιστρέψουν με ένα νέο άλμπουμ το 2019.

Το συγκρότημα της ροκ, ποπ-ροκ και μπλουζ-ροκ υπέγραψε συμφωνία με την BMG, θέτοντας τις βάσεις για το δέκατο στούντιο άλμπουμ, σύμφωνα με το Variety. Θα είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί νέα μουσική τους, τα τελευταία 18 χρόνια.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε από τον Huey Lewis στο Σαν Φρανσίσκο το 1979 και έγινε γνωστό με μια σειρά από ραδιοφωνικές επιτυχίες όπως «Heart of Rock & Roll», «I Want A New Drug», «If This Is It», «Do You Believe In Love», «Stuck With You».

Η επιτυχία της μπάντας «The Power of Love» το 1985 από την ταινία «Back To The Future» (Επιστροφή στο Μέλλον), ήταν υποψήφια για βραβείο Όσκαρ. Ο Lewis έχει εμφανιστεί στις ταινίες «Short Cuts» και «Duets».

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με το νέο μας άλμπουμ και πιστεύουμε ειλικρινά ότι είναι από τις καλύτερες δουλειές μας. Ανυπομονούμε να κυκλοφορήσει για τους θαυμαστές μας! Είμαστε εξίσου ενθουσιασμένοι που είμαστε με την BMG, που έχει τη φήμη της πρώτης δισκογραφικής εταιρείας» ανέφερε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος.

Οι Huey Lewis and the News αποτελούνται από τους Huey Lewis -φωνητικά και φυσαρμόνικα, Johnny Colla -σαξόφωνο, κιθάρα και φωνητικά, Bill Gibson -ντραμς, κρουστά και φωνητικά, Sean Hopper -πλήκτρα και φωνητικά, Stef Burns -κιθάρες και φωνητικά, John Pierce –μπάσο, με τους Rob Sudduth -σαξόφωνο τενόρο, τον Marvin McFadden –τρομπέτα, και τον Johnnie Bamont -σαξόφωνο βαρύτονο.

Το συγκρότημα είναι μαζί 39 χρόνια και κυκλοφόρησαν τελευταία φορά άλμπουμ το 2010, ένα αφιέρωμα στις επιτυχίες της δισκογραφικής εταιρείας Stax Records, με τίτλο «Soulsville».

naftemporiki.gr