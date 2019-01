Πώς μεταμορφώνεται ένα επίσημο κοστούμι σε άνετο fashion statement

Το double-breasted κοστούμι (DB) θεωρείται η επιτομή της κομψότητας και της επισημότητας, ωστόσο συχνά μας δυσκολεύει στην πρακτική του εφαρμογή.

Γίνεται υπερβολικά επίσημο εκεί που δεν το θέλουμε, αυστηρό ακόμη κι όταν δεν χρειάζεται, απόλυτο ενώ έχουμε επιλέξει μία πιο χαλαρή διάθεση για την ημέρα.

Η λύση, όπως εξηγεί ο ομάδα του In Icons We Trust, είναι πολύ απλή και κρύβεται στα περιφερειακά στοιχεία του.

Αφαιρώντας το πουκάμισο, την κολλαριστή pochette και τη γραβάτα, αμέσως το κοστούμι αλλάζει πρόσωπο, διάθεση και παραπομπές και από επίσημο γίνεται σύγχρονο, ευέλικτο και άνετο.

• Δοκιμάστε να το φορέσετε με ένα απλό, μακρυμάνικο t-shirt, σε απόχρωση συμπληρωματική με αυτή του κοστουμιού. Θα πρέπει βέβαια να είναι άριστο, ποιοτικά.

• Η pochette είναι αδυναμία… Αν δεν μπορείτε να την αποχωριστείτε, ή αν θέλετε να δώσετε έναν ελάχιστο τόνο φροντίδας στο look, επιχειρήστε να συνοδέψετε το DB σας με μία μάλλινη, μαλακή εκδοχή της.

• Θυμηθείτε, το DB πρέπει να μοιάζει ραμμένο πάνω σας. Εάν δεν εφαρμόζει σωστά, σε περιπτώσεις όπως αυτή που προτείνουμε στο σημερινό post θα εκτεθείτε, αφού οι λάθος τσακίσεις και τα τραβήγματα θα φαίνονται ακόμη περισσότερο, ενώ οι ώμοι θα μείνουν χωρίς την έξτρα «γέμιση» του πουκάμισου…

Κοστούμι από μαλλί, πλεκτό και μάλλινη pochette όλα Vardas. Διαθέσιμα από το Vardas/Golden Hall και online στο www.vardas.gr.

Ρολόι IWC από την συλλογή Portofino, διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail.

Δερμάτινα παπούτσια από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

