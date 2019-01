Πέθανε η ηθοποιός Κάρολ Τσάνινγκ

Μία από τις τελευταίες θρυλικές σταρ του Χόλυγουντ και του Μπρόντγουεϊ, η Κάρολ Τσάνινγκ, πέθανε σε ηλικία 98 ετών.

Η Τσάνινγκ άφησε εποχή μέσα από τον ρόλο της στο θρυλικό μιούζικαλ «Hello Dolly», ενώ ξεχώρισε, επίσης, και από τη συμμετοχή της στο «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές».

Είχε κερδίσει Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Β΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Thoroughly Modern Millie», το 1967, ενώ βραβεύτηκε και με Τόνι για το σύνολο της καριέρας της στο θεατρικό σανίδι, το 1995.

Γεννημένη το 1921, μεγάλωσε στο Σηάτλ και εγκατέλειψε τις σπουδές της στο Κολλέγιο του Bennington, κάνοντας το ντεμπούτο της στα θέατρα της Νέας Υόρκης με το «Never Take No for an Answer», το 1941.

Το 1949 υποδύθηκε την Λόρελεϊ Λι στο «Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές», τραγουδώντας το θρυλικό «Diamonds Are A Girl's Best Friend», που στο σινεμά έκανε άλλη καριέρα από τα χείλη της Μέριλιν Μονρόε. Αντίστοιχα, άφησε εποχή και με τον ρόλο στο «Hello Dolly», που στο σινεμά απογείωσε η Μπάρμπρα Στράιζαντ.

Η Τσάνινγκ υπήρξε, επίσης, υπέρμαχος της ομοφυλόφιλης κοινότητας - δίνοντας πάντα το «παρών» σε εκδηλώσεις για στήριξη των LGBT θαυμαστών της, ενώ πρωτοστάτησε και στον αγώνα κατά του AIDS.