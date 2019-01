Ελληνική μελέτη: Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου αυξάνει την πιθανότητα διακοπής του καπνίσματος 

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Η πρώτη μελέτη στον Ελληνικό πληθυσμό που καταγράφει τη συσχέτιση μεταξύ ηλεκτρονικού τσιγάρου και διακοπής καπνίσματος η οποία πραγματοποιήθηκε από επιστημονικές ομάδες του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και των Πανεπιστημίων Πατρών και Μακεδονίας (Konstantinos Farsalinos, Georgios Siakas, Konstantinos Poulas, Vassilis Voudris, Kyriakoula Merakou, Anastasia Barbouni) με τίτλο «E-cigarette use is strongly associated with recent smoking cessation: an analysis of a representative population sample in Greece» στο επιστημονικό «Internal and Emergency Medicine» ανέλυσε τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.568 ενηλίκων καπνιστών και πρώην καπνιστών στο Νομό Αττικής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να 11πλασιάζει την πιθανότητα διακοπής του καπνίσματος τα τελευταία χρόνια. Περίπου το 40% των ενηλίκων που διέκοψαν το κάπνισμα από το 2014 και μετά χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό τσιγάρο, στοιχείο που αποδεικνύει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει καθοριστική συμβολή στην ελάττωση του αριθμού των καπνιστών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Ο κύριος ερευνητής της μελέτης Δρ Κωνσταντίνος Φαρσαλινός επεσήμανε ότι η αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αποτελεί την πιο επιτυχημένη χώρα παγκοσμίως ως προς τη θετική επίδραση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην ελάττωση του καπνίσματος στον πληθυσμό.

Όπως είπε, σε άλλες χώρες έχει παρατηρηθεί ότι η καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου 3πλασιάζει ή 4πλασιάζει την πιθανότητα οι χρήστες να είναι πρώην καπνιστές, στοιχείο που είναι, φυσικά, πολύ σημαντικό.

Είναι όμως η πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία που καταγράφεται ότι οι καθημερινοί χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου έχουν μέχρι 11 φορές υψηλότερη πιθανότητα να έχουν διακόψει το κάπνισμα σε σύγκριση με όσους δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Τα ευρήματα σύμφωνα με τον ερευνητή, είναι εξαιρετικά σημαντικά, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο επιπολασμό καπνίσματος στην Ευρώπη.

Η Δρ Αναστασία Μπαρμπούνη, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, αναφερόμενη στη μελέτη αυτή, εξήγησε ότι δείχνει ευκρινώς, πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο όχι μόνο δεν εμποδίζει αλλά, αντίθετα, συμβάλλει αποφασιστικά στη διακοπή του καπνίσματος.

«Ο μόνος λόγος ύπαρξης του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι ως βοήθημα για τη διακοπή του καπνίσματος, και αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αρνητική ή θετική επίπτωσή του στη Δημόσια Υγεία» επεσήμανε η Δρ. Μπαρμπούνη και συμπλήρωσε «Η μελέτη μας δείχνει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει σημαντικό ρόλο στη διακοπή του καπνίσματος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, κι αυτό αποτελεί όφελος για τη Δημόσια Υγεία».

Προηγούμενη δημοσίευση στοιχείων την ίδιας μελέτης έδειξε ότι το κάπνισμα συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα.

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κωνσταντίνος Πουλάς ανέφερε ότι το 32,7% του πληθυσμού στο νομό Αττικής παραμένουν καπνιστές, ωστόσο, παρουσιάζεται όμως ελάττωση τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα της μελέτης όπως είπε, ήταν ότι περίπου το 25% των ενηλίκων που διέκοψαν το κάπνισμα από το 2014 και μετά χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο καθημερινά, ενώ πάνω από το 35% είτε το χρησιμοποιεί καθημερινά, είτε το χρησιμοποιούσε στο παρελθόν και πλέον το διέκοψε.

«Τα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου ρυθμίζονται και υπόκεινται σε ελέγχους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πολλές μελέτες δείχνουν πως είναι πολύ λιγότερο βλαπτικά από το κάπνισμα», τόνισε ο καθηγητής.

Σύμφωνα με τον Πουλά, η σημαντική συσχέτιση μεταξύ χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και διακοπής του καπνίσματος δείχνει ότι πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες ισορροπημένης και αντικειμενικής ενημέρωσης των καπνιστών. Οφείλουμε πλέον να ενθαρρύνουμε όλους όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν άλλα εγκεκριμένα μέσα, να δοκιμάσουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε μια σοβαρή προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος.

Τέλος, ο Δρ Γεώργιος Σιάκας, διευθυντής Ερευνών της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επεσήμανε ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, δείχνουν την αναγκαιότητα κάθε νομοθετική προσέγγιση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

«Όπως σε κάθε θέμα Δημόσιας Υγείας, έτσι και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο η λεπτομερής καταγραφή της χρήσης και των αποτελεσμάτων αυτής στον πληθυσμό είναι καθοριστική για την κατανόηση της πραγματικότητας και την επιλογή των κατάλληλων δράσεων ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων» τόνισε ο κ. Σιάκας και συμπλήρωσε ότι η συγκεκριμένη μελέτη σε μεγάλο βαθμό ξεκαθαρίζει το τοπίο και προσφέρει την ευκαιρία για πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερους καπνιστές να διακόψουν το κάπνισμα.